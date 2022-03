Επικεφαλής του Ινστιτούτου για την Σοσιαλδημοκρατία «In Social», του Κινήματος Αλλαγής, τοποθετείται ο πρώην υπουργός Νίκος Χριστοδουλάκης με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Το In Social είναι μη κερδοσκοπικό κέντρο επιστημονικής έρευνας, που έχει ως αποστολή την προώθηση της προοδευτικής πολιτικής σκέψης. Οι στόχοι και η δράση του εδράζονται στις αρχές και τα προτάγματα της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας και του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Είναι ένα think tank (μια «δεξαμενή σκέψης») που επικεντρώνεται στις προκλήσεις και τα ζητούμενα για τον άνθρωπο και την κοινωνία του 21ου αιώνα.

Σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων συμβάλει στην ανάδειξη, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό όλων των απαιτούμενων λύσεων και παρεμβάσεων, που προσαρμόζουν την πολιτική στρατηγική στα σύγχρονα δεδομένα, με ορίζοντα τις ανάγκες και τις εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών.

Ποιος είναι ο Νίκος Χριστοδουλάκης

Ο επικεφαλής του, Νίκος Χριστοδουλάκης, είναι ομότιμος καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπήρξε καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, επισκέπτης-Καθηγητής στο LSE (2018-2019) και μέλος του Ερευνητικού Συμβουλίου στο Hellenic Observatory.

Την περίοδο 1993-2004 διατέλεσε Γεν. Γραμματέας Έρευνας, Υφυπουργός Οικονομικών, Υπουργός Ανάπτυξης και Υπουργός Οικονομικών.

Επί ελληνικής προεδρίας την περίοδο 2002-2003 ήταν Πρόεδρος του Eurogroup και του Ecofin.

Το 2015 ορίστηκε υπηρεσιακός Υπουργός Οικονομίας, Μεταφορών & Ναυτιλίας. Στο εξωτερικό έχουν πρόσφατα εκδοθεί τα εξής βιβλία του: How Crises Shaped Economic Ideas and Policies, (Springer, 2014), Greek Endgame (Rowman & Littlewoods, 2015), An Economic Analysis of Conflicts (Springer, 2016), ενώ αναμένεται η έκδοση της μελέτης The Treaty of Maastricht: The Fortress That Wasn’t, από τον οίκο Palgrave MacMillan (2022).