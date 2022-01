«Σταθμίζονται καθημερινά τα δεδομένα, και με βάση αυτά που έχουμε μπροστά μας, αλλά και τις εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα, η επιτροπή μας εισηγήθηκε αυτό που ήταν και πρόθεση και προτεραιότητα της κυβέρνησης από την αρχή: να ξεκινήσει κανονικά η δια ζώσης εκπαίδευση από τις 10 Ιανουαρίου», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Υπογραμμίζοντας πως πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να σταθμίσει τα δεδομένα και να ακούσει τους ειδικούς, υπενθύμισε πως «και όταν ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο, ήταν η περίοδος που είχαμε αυξημένα κρούσματα. Έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να έχουμε τη δια ζώσης λειτουργία των σχολείων που είναι πολύ σημαντική για λόγους εκπαιδευτικούς, για λόγους κοινωνικούς, για λόγους ψυχολογικούς. Όλα αυτά είναι αυτονόητα και τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την υγεία των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των συγγενών τους, μέσα από τον τρόπο που έχουμε αποφασίσει ότι θα λειτουργήσουν τα σχολεία».

Ο κ. Οικονόμου διευκρίνισε επίσης, πως «η κυβέρνηση προφανώς και έχει εξασφαλίσει τα τεστ για να δοθούν δωρεάν στα παιδιά. Θυμίζω ότι και σε αυτή τη φάση, όπως και σε όλη την προηγούμενη περίοδο, έχουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παροχής δωρεάν ελέγχων στα παιδιά, εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα, στους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται κάποιο κρούσμα εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η μετάδοση της συγκεκριμένης μετάλλαξης του κορονοϊού θα υπάρχει δυνατότητα τεστ, όχι μόνο στα παιδιά που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, αλλά σε ολόκληρο το τμήμα. Θα γίνονται δωρεάν πέντε τεστ μέσα στην εβδομάδα. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα, πλήρη καταγραφή του τι συμβαίνει στις τάξεις κάθε μέρα. Αυτό ήταν κι ένα από τα κριτήρια που οδήγησε την επιτροπή των ειδικών να εισηγηθεί, και την κυβέρνηση να αποφασίσει, το άνοιγμα των σχολείων».

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «μέσα σε πλαίσιο απολύτως προστατευμένο και με τα τεστ, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που θα είχαμε αν κρατούσαμε τα παιδιά μακριά από το σχολικό περιβάλλον, μέσα σε περίοδο που η πανδημία παρουσιάζει έξαρση, χωρίς η χώρα να βρίσκεται σε lockdown. Τα παιδιά είναι πιο προστατευμένα μέσα στις αίθουσες, απ’ ό,τι έξω από αυτές. Και αυτό, πέρα από τα εκπαιδευτικά οφέλη, τα κοινωνικά και τα ψυχολογικά, που έχει η δια ζώσης εκπαίδευση. Με συγκρατημένη αισιοδοξία, με σύμμαχο την εμπειρία της λειτουργίας των σχολείων όλο το προηγούμενο διάστημα, τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων – που δούλεψαν και οδήγησαν τα σχολεία να δουλέψουν από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβρη – προχωράμε από Δευτέρα με προσοχή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την δια ζώσης λειτουργία της εκπαίδευσης».

«Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να είχε τόσο καλά προγραμματισμένο και τόσο εκτεταμένο δωρεάν σύστημα παροχής τεστ σε πολίτες»

«Ελάχιστες χώρες στον κόσμο, έχουν κάνει σε ό,τι αφορά τα τεστ, όσα έχει κάνει η χώρα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος αρνείται αυτή την πραγματικότητα, προσπαθώντας με σύγχυση, με αποσπασματικές αναφορές από αυτά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες, να δημιουργήσει εντυπώσεις, προσφέρει πολύ κακή υπηρεσία – όχι απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά επειδή αρνείται την αλήθεια», υπογράμμισε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανέφερε αναλυτικά πως «η κυβέρνηση έχει διαθέσει πάνω από 300 εκατ. ευρώ όλο το προηγούμενο διάστημα για δωρεάν τεστ στον πληθυσμό. Πάνω από 8,5 εκατ. rapid τεστ και μοριακά τεστ, έχουν γίνει μόνο από τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ. Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά, γιατί είναι δύσκολο να καταμετρηθούν, τα εκατομμύρια δωρεάν rapid και μοριακά τεστ, που γινόντουσαν και εξακολουθούν να γίνονται από το Ε.Σ.Υ..

Από τον περασμένο Απρίλιο μέχρι σήμερα, έχουν δοθεί 86 εκατομμύρια δωρεάν self test σε πολίτες για να τεστάρουν την επιδημιολογική τους κατάσταση. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να είχε τόσο καλά προγραμματισμένο και τόσο εκτεταμένο δωρεάν σύστημα παροχής τεστ σε πολίτες όπως έκανε η ελληνική κυβέρνηση. Μέσα από αυτό το σύστημα, είχαμε την δυνατότητα να εντοπίσουμε την συντριπτική πλειοψηφία των κρουσμάτων. Στα σχολεία όλο το προηγούμενο διάστημα, μέσα από τα self test, καταφέραμε και εντοπίσαμε το 85% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων. Στον γενικό πληθυσμό, μέσα από τα self test – αυτά τα 86 εκατομμύρια, χώρια τα rapid και τα μοριακά – μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν ένα στα πέντε κρούσματα. Κάναμε όσα έκαναν ελάχιστες χώρες στον κόσμο, για να βοηθήσουμε τους πολίτες στον εντοπισμό του ιού και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε».

«Δεν αφήσαμε κανέναν μόνο του σε αυτή την πανδημία»

Αναφερόμενος επίσης στην στήριξη όσων πλήττονται, ο κ. Οικονόμου είπε πως από την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκαν ήδη «μέτρα ενίσχυσης σε εργαζόμενους που μπαίνουν σε αναστολή εργασίας, εξαιτίας των μέτρων που πήραμε, προκειμένου να σταματήσουμε την διασπορά του ιού. Έχουμε αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν αφήσαμε κανέναν μόνο του σε αυτή την πανδημία. Δόθηκαν 43 δισ. ευρώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία, τον οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας το προηγούμενο διάστημα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη, και ό,τι χρειαστεί να κάνουμε στο πλαίσιο της λογικής για εκείνους τους ανθρώπους που πλήττονται και έχουν απώλεια εισοδήματος εξαιτίας των περιορισμών που έχουμε επιβάλει, θα το κάνουμε».