Δένδιας: Η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο για τα 12 ναυτικά μίλια

«Η στάση της Τουρκίας αποτελεί πρόκληση στο σύνολο της ΕΕ» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «κατέστη σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση απέναντι στην Τουρκία».

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σημείωσε ότι «στο Συμβούλιο σήμερα έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση αναφορικά με την τουρκική παραβατικότητα. Διαπιστώθηκε από όλους τους Υπουργούς Εξωτερικών ότι η Τουρκία δεν αντελήφθη το θετικό μήνυμα της ΕΕ από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Αντίθετα, συνέχισε την παραβατική συμπεριφορά της. Και μάλιστα κάτω από ένα πλαίσιο το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο, την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας εάν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια.

Σημειώνω ότι η UNCLOS, η σύμβαση που προβλέπει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι τμήμα του ευρωπαϊκού δικαίου, την έχει επικυρώσει η ίδια η ΕΕ. Άρα η στάση της Τουρκίας αποτελεί πρόκληση στο σύνολο της Ένωσης. Από εκεί και πέρα λοιπόν κατέστη σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση απέναντι στην Τουρκία. Κι αυτό είναι το οποίο θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αυτή την εβδομάδα».

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες - At the #EU Foreign Affairs Council #FAC meeting taking place today in #Brussels. pic.twitter.com/Hk52pRA9HX

