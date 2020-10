ΝΑΤΟ: Δημιουργείται στρατιωτικός μηχανισμός αποτροπής σύγκρουσης Ελλάδας – Τουρκίας

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε στο site του τη δημιουργία στρατιωτικού μηχανισμού αποτροπής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, μετά από μια σειρά τεχνικών συναντήσεων μεταξύ των Στρατιωτικών Αντιπροσώπων της Ελλάδας και της Τουρκίας στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ιδρύθηκε την Πέμπτη (1 Οκτωβρίου 2020) ένας διμερής στρατιωτικός μηχανισμός αποσυμπίεσης (σσ της έντασης).

Ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ανοιχτής γραμμής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για τη διευκόλυνση της μη σύγκρουσης στη θάλασσα ή στον αέρα.

Οι τεχνικές συνομιλίες για την αποκλιμάκωση, οι οποίες ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg μετά από υψηλού επιπέδου επαφές με την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ είπε: «Χαιρετίζω τη δημιουργία ενός στρατιωτικού μηχανισμού αποσυμπίεσης, που επιτυγχάνεται μέσω της εποικοδομητικής δέσμευσης της Ελλάδας και της Τουρκίας, που εκτιμούν και οι δύο Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

I welcome the establishment of a military de-confliction mechanism @NATO to reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed. This was achieved through the constructive engagement of Greece and Turkey. I remain in close contact with both Allies. https://t.co/yoxW04L0Cp

