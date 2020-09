Να ακυρώσει την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Μητσοτάκη και Ράμα θα επιχειρήσει ο Ερντογάν

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην ελληνική κυβέρνηση ότι γεγονός ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα που έρχεται αύριο στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και να συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist που θα γίνει στο Λαγονήσι, είχε ξαφνική συνάντηση τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο κ. Ράμα αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής για την Τουρκία όπου είχε επί ώρα συνάντηση με τον κ. Ερντογάν και θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι κουβεντιάστηκε η επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο κατόπιν συμφωνίας με την Ιταλία και η επικείμενη αντίστοιχη προοπτική συνομολογίας και με την Αλβανία.

Θυμίζουμε ότι η Τουρκία είχε καταφέρει πριν από 11 χρόνια να ακυρώσει αντίστοιχη συμφωνία Αθήνας και Τιράνων για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Ιόνιο.

Όπως έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή του ο τέως αρχηγός του τουρκικού στόλου, υποναύαρχος Τσιχάτ Γιαϊτσί (ο εμπνευστής της επονομαζόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας») «το 2009, υπεγράφη συμφωνία ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, που αφορούσε στα δικαιώματα και της Αλβανίας στα νησιά της Αδριατικής. Η Ελλάδα χρησιμοποίησε προς όφελός της τα «πλευρικά» σύνορα. Εμείς στείλαμε κρυφά την έκθεσή μας στην Αλβανία και προειδοποιήσαμε: «Σας εξαπατούν».

Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, η Αλβανία αντιτάχθηκε στην Ελλάδα και είπε: «Δεν είναι δίκαιο τα νησιά σας και η γη μου να έχουν τα ίδια δικαιώματα», ενώ ακύρωσε τη συμφωνία προσφεύγοντας στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Ελλάδα ήθελε επανειλημμένα τα νησιά να γίνουν αποδεκτά ως περιοχές με ισότιμη θαλάσσια δικαιοδοσία όπως η ηπειρωτική χώρα, αλλά δεν μπορούσε να πείσει ούτε την Αλβανία ούτε την Ιταλία. Ωστόσο, με τα ίδια επιχειρήματα προβάλλει αξιώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο...». Για πρώτη φορά Τούρκος αξιωματούχος παραδέχθηκε δημόσια ότι η προσφυγή του τότε επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νυν πρωθυπουργού Έντι Ράμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας που οδήγησε στην ακύρωση της Συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΕΞ της χώρας του και της Ελλάδας, έγινε κατόπιν παρέμβασης και καθοδήγησης της Τουρκίας.

Αύριο, η επίσκεψη του Έντι Ράμα στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται με την ιδιότητά του ως επικεφαλής του ΟΑΣΕ (Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), καθώς Αλβανία προεδρεύει στον Οργανισμό για το 2020, προκειμένου να συμμετέχει σε διάσκεψη που διοργανώνει ο Economist στην Αθήνα με τον τίτλο «24th Roundtable with the government of Greece» και αντικείμενο τις προκλήσεις στην περιοχή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Όπως τόνισε ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από τη Θεσσαλονίκη θα έχει συνάντηση τόσο μαζί του όσο και με τον πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ. «Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους» ήταν τα λόγια του.

Γεώργιος Σαρρής