Εμπρού Τιμτίκ: Συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ για την Τουρκάλα απεργό πείνας

Την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης άφησε πριν κάποιες ώρες η Τουρκάλα δικηγόρος που έκανε απεργία πείνας για 238 ημέρες, έπειτα από την καταδίκη της, πέρσι, για συμμετοχή σε «τρομοκρατική οργάνωση», όπως έκανε γνωστό το δικηγορικό της γραφείο.

Το Λαϊκό Δικηγορικό Γραφείο ανέφερε στο Twitter ότι η Εμπρού Τιμτίκ πραγματοποιούσε απεργία πείνας, απαιτώντας μια δίκαιη δίκη και πως η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά νωρίς χθες.

«Έπειτα από 238 μέρες απεργίας πείνας, στην Τουρκία, έφυγε από τη ζωή η Εμπρού Τιμτίκ (Ebru Timtik), δικηγόρος, μέλος του Νομικού Γραφείου του Λαού. Η ίδια, μαζί με τον επίσης δικηγόρο Αϊτάτς Ουνσάλ (Aytaç Ünsal), που συνεχίζει, πραγματοποιούσε απεργία πείνας ενάντια στις διώξεις της κυβέρνησης Ερντογάν, την καταστολή, τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια, στο όνομα της αντιμετώπισης της "τρομοκρατίας"», αναφέρει συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ για την απεργό πείνας Εμπρού Τιμτίκ

«Το ΚΚΕ καταδικάζει, για άλλη μια φορά, τη βιομηχανία διώξεων που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Ερντογάν, που τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί εργαζόμενους, συνδικαλιστές, στελέχη κομμάτων, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, δικηγόρους, αλλά και την ανοχή έως και ενθάρρυνση που απολαμβάνει από ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ενώ κατά τα άλλα κόπτονται υποκριτικά για τα "ανθρώπινα δικαιώματα".

Εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της Εμπρού Τιμτίκ και την αλληλεγγύη του στην πάλη των λαών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους» καταλήγει το μήνυμα του κόμματος.

