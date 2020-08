Την τελευταία της πνοή μετά από 238 ημέρες απεργίας πείνας άφησε τουρκάλα δικηγόρος

Τουρκάλα δικηγόρος που έκανε απεργία πείνας για 238 ημέρες μετά την καταδίκη της πέρυσι για συμμετοχή σε «τρομοκρατική οργάνωση» πέθανε χθες σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με το δικηγορικό της γραφείο.

Το Λαϊκό Δικηγορικό Γραφείο ανέφερε στο Twitter ότι η Εμπρού Τιμτίκ πραγματοποιούσε απεργία πείνας απαιτώντας μια δίκαιη δίκη και πως η καρδιά της σταμάτησε να χτυπά νωρίς χθες.

Our lawyer Ebru Timtik, on death fast for 238 days with the demand for a fair trial, has died! pic.twitter.com/nHARODYljr

