Απάντηση Κουμουτσάκου σε όσους του ζήτησαν μαζικές απελάσεις: Μιλάμε για ανθρώπους και όχι για πράγματα

Σήμερα αναχωρούν για την Ελβετία 29 ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά, ενώ τον Ιούλιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο των εθελουσίων επιστροφών, η πρώτη πτήση ιρακινών πολιτών στον τόπο καταγωγής τους και αντίστοιχο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και για το Αφγανιστάν. Αυτό δήλωσε στην Επιτροπή Εθνικής 'Αμυνας και Εξωτερικών, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος, ενημερώνοντας τα μέλη της σχετικά με τις «διεθνείς δράσεις της Ελλάδος για το μεταναστευτικό ενόψει της νέας πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο».

Aπαντώντας στη κριτική ορισμένων βουλευτών, που κάλεσαν τη κυβέρνηση να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις, ο κ. Κουμουτσάκος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλάμε για ανθρώπους και όχι για πράγματα. Εκτός και αν εισηγείστε μαζικές απελάσεις με DHL. Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφών με DHL».

«Οι δράσεις αυτές, συνοψίζουν τη διεθνή στρατηγική πολιτική μας, με στόχο τη προβολή των αναγκών και των προτεραιοτήτων μας στο εξωτερικό και την ανάδειξη της Ελλάδος ως χώρας αναφοράς στο μεταναστευτικό-προσφυγικό πρόβλημα. Τίποτα δεν συζητείται χωρίς την Ελλάδα παρούσα, γιατί το μεταναστευτικό πρόβλημα θα βρίσκεται στη κορυφή του 21ου αιώνα», επεσήμανε ο κ. Κουμουτσάκος. Παράλληλα, ο αν. υπουργός ανέφερε ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με τη Δανία, η οποία θα προσφέρει στη χώρα μας 3 εκατομμύρια ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής ασυνόδευτων παιδιών.

Ο κ. Κουμουτσάκος έδωσε έμφαση στην διαμόρφωση διμερών σχέσεων, τόσο με χώρες της Ε.Ε., όσο και με άλλα κράτη και τόνισε ότι πρέπει να τραβήξουμε την προσοχή της Ευρώπης από τη κεντρική Μεσόγειο, στο πιο ευάλωτο μέτωπο που είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Μίλησε για δύσκολη, πολύπλοκη και σκληρή διαπραγμάτευση, που θα γίνει μέσα στην Ε.Ε. για το νέο ευρωπαϊκό μεταναστευτικό σύμφωνο, και για διαφορετικές αντιλήψεις που θα αντιπαραταθούν σε ό,τι αφορά την έννοια της αλληλεγγύης, την οποία πολλές χώρες εφαρμόζουν α λα κάρτ, όπως είπε.

«Για εμάς δεν υπάρχει λογική αποδοχής της υποχρεωτικότητας. Επίσης θέλουμε ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών, κοινές πτήσεις, αμοιβαία αναγνώριση επιστροφών και κίνητρα-αντικίνητρα σε τρίτες χώρες», τόνισε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατηγόρησε τη Τουρκία ότι ασκεί «πολιτική προβολής ισχύος», ενώ τόνισε ότι «το πολιτικό κείμενο του 2016 Ε.Ε.-Τουρκίας χρειάζεται να αναπροσαρμοστεί».

«Πρέπει να τελειώσουμε με το γεωγραφικό περιορισμό που δέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΙΡΖΑ, να αλλάξει στάση η γείτονα χώρα στο θέμα των ροών και να υπάρξουν κοινές δράσεις Frontex και τουρκικών αρχών κατά μήκος των τουρκικών ακτών», επεσήμανε και συμπλήρωσε: «Πράγματι, η Τουρκία έχει μεγάλο βάρος και χρειάζεται οικονομική στήριξη. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά πρέπει να γίνει με όρους και προϋποθέσεις. Στήριξη όταν οι προσφυγικές ροές είναι λίγες ή καθόλου, λιγότερη στήριξη ή καθόλου όταν αυξάνονται. Η λογική της χρηματοδότησής της πρέπει να είναι 'more for less, less for more', δηλαδη περισσότερα χρήματα για λιγότερες ροές και λιγότερα για περισσότερες ροές».

«Το μεταναστευτικό- προσφυγικό δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα» συνέχισε ο κ. Κουμουτσάκος. «Το ζήσαμε αυτό με τη κρίση στον Έβρο όπου είχαμε μια τρίτη χώρα, την Τουρκία, να το εργαλειοποιεί συνειδητά από μια δεξαμενή 4 εκατομμυρίων ψυχών, προσπαθώντας να εκβιάσει την Ε.Ε.. Αξιοποίησε το μεταναστευτικό για να ασκήσει γεωπολιτική πίεση. Αυτό που έγινε στον Έβρο δεν ήταν μια αυθόρμητη κανονική ροή προσφύγων και μεταναστών, αλλά μια ενορχηστρωμένη υβριδική απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας, που απέτυχε λόγω της σθεναρής μας στάσης και τη βοήθεια και στήριξη της Ε.Ε.. Η μείωση των ροών είναι αποτέλεσμα της σθεναρής μας στάσης. Όμως δεν επιτρέπεται εφησυχασμός. Τα μηνύματα που στέλνει η Άγκυρα δεν το επιτρέπουν. Οι αλλεπάλληλες δηλώσεις τούρκων αξιωματούχων, δείχνουν ότι θα επαναληφθούν οι πιέσεις».

«Η πρόταση της Ελλάδος, να αναγνωρίζεται σε ένα κράτος η ευελιξία στο τρόπο αντιμετώπισης μιας τέτοιας πρόκλησης σε συνθήκες εξαιρετικές και ακραίες, και πάντα με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα, προέρχεται από τα δραματικά γεγονότα του Έβρου, που οδήγησαν σε πρόβλημα ασφάλειας της χώρας. Επιβραβευθήκαμε για τη στάση μας, και από την Ε.Ε., και από τους έλληνες πολίτες», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο κ. Κουμουτσάκος, ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε, μέσα από μια εθνική στρατηγική που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος, να υπογράψει συμφωνίες, όχι μόνο με χώρες της Ε.Ε. αλλά και άλλα κράτη.

«Πετύχαμε με πάνω από 15 χώρες να έχουμε πραγματικές και ουσιαστικές συμφωνίες. Από τις ΗΠΑ 3 εκ ευρώ για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Από τη Δανία 3 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των δομών φιλοξενίας. Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 7,6 εκ. ευρώ για φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών. Η Γαλλία θα δεχτεί 750 αιτούντες άσυλο. Ετοιμάζουμε αντίστοιχες συμφωνίες για επιστροφές με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμουτσάκος.

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για παλινωδίες και ελλειμματική πολιτική, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία τους για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, σχολιάζοντας την πρόταση της κυβέρνησης για ρήτρα εξαίρεσης, αντέτεινε ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να εφαρμόζονται α λα καρτ: Χτυπητό παράδειγμα είναι η πρακτική της κυβέρνησης να μην εξεταστούν οι αιτήσεις ασύλου που είχαν κατατεθεί στη κρίση του Έβρου. Ευτυχώς, μετά τις πιέσεις της ευρωπαίας επιτρόπου κ. Γιόχανσον στον Έβρο που θύμισε το αυτονόητο, υπαναχωρήσατε και δεχθήκατε να τις εξετάσετε», ανέφερε ο κ. Κατρούγκαλος.

Παράλληλα, έκανε λόγο για απουσία της Ελλάδος από τον ευρωτουρκικό διάλογο.

«Ο κ. Ερντογάν μίλησε με Μέρκελ, Μακρόν, τον άγγλο πρωθυπουργό, την επαύριο της κρίσης στον Έβρο και η Ελλάδα απουσίαζε. Αρκέστηκε η ελληνική κυβέρνηση σε μια επιστολή στην κ. Μέρκελ. Χθες, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, μας χτύπησε φιλικά στη πλάτη και εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Προφανώς η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, προφανώς χρειάζεται αλλαγή η συνθήκη του Δουβλίνου, αλλά πρέπει να ξαναβρούμε το νήμα στην ενεργητική πολιτική. Έχουμε λοιπόν λόγους να ανησυχούμε για την απουσία της», επεσήμανε ο κ. Κατρούγκαλος.

«Το πλαίσιο που κινείστε καθημερινά, αναδεικνύει ότι είναι δίκαιη η κριτική που σας ασκείται για αλλοπρόσαλλη πολιτική στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα. Η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα διασώθηκε, γιατί υπήρξε μια πραγματική επιτυχία από τους χειρισμούς που έκανε στον Έβρο», σημείωσε από την πλευρά του ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος.

Η βουλευτής του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, τόνισε ότι «δεν υπάρχει λύση στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα χωρίς σύγκρουση με όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο και την κατάργηση της συμφωνίας του Δουβλίνου που μετέτρεψαν την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς, σε στρατόπεδο».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας, υποστήριξε ότι «το πρόβλημα δεν είναι να παίρνει χρήματα η Ελλάδα γιατί δεν σώζεται έτσι, και η μόνη λύση είναι φύγουν οι πρόσφυγες και μετανάστες από τη χώρα».

Η βουλευτής του ΜεΡΑ25 Σοφία Σακοράφα, ανέφερε ότι είναι μεγάλο λάθος της χώρας η απουσία της, τόσο από τη διαδικασία του Βερολίνου το 2015, όσο και από τη Διάσκεψη του Δουβλίνου. «Η επιχείρηση ειρήνης εφαρμόζεται α λα καρτ. Η χώρα τηρεί τις δεσμεύσεις του Δουβλίνου, όμως άλλες χώρες δεν το κάνουν. Το κοινοτικό κεκτημένο εφαρμόζεται επιλεκτικά, χωρίς συνέπειες απέναντι στη Τουρκία ενώ η Ελλάδα είναι πάντα υπάκουη, προβλέψιμη και υποτακτική» συμπλήρωσε.

«Αν αποδεχτούμε το στάτους να μας γεμίζουν με λεφτά και να γεμίζουμε πρόσφυγες, κάποιοι θα τρίβουν τα χέρια τους στην Ευρώπη, αλλά το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν θα επιλυθεί», τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Βούτσης.

Ο πρώην υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μουζάλας, χαρακτήρισε λάθος τη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και την διακήρυξη ότι «η Ελλάδα είναι η ασπίδα της Ευρώπης», τονίζοντας ότι αναιρεί τις προσπάθειες που έγιναν να καταστεί το προσφυγικό - μεταναστευτικό διεθνές και ευρωπαϊκό πρόβλημα, περιορίζεται σε μια ελληνοτουρκική κρίση, «και αυτό θα το πληρώσει πολύ ακριβά η χώρα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική αυτοπεριορισμού στο όνομα της εξασφάλισης της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς σχέσεις και αυτό όπως είπε, είναι κακός σύμβουλος, γιατί υποβαθμίζει το ρόλο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Ε.Ε..

«Αυτός ο αυτοπεριορισμός στο όνομα του ρεαλισμού είναι εγγενής ηττοπάθεια για να μην αντιμετωπίζουμε τη πραγματικότητα - αλλά έτσι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το μεταναστευτικό-προσφυγικό είναι από τα πιο δισεπίλυτα προβλήματα διεθνώς. Πάρτε τη σοφία του ΣΥΡΙΖΑ, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του και μπείτε σε άλλη διαδρομή, γιατί οι συμμαχίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κερδίζονται πάνω σε μία βάση: την αλληλεγγύη», τόνισε.