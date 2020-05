Τετ α τετ Δένδια – Πάιατ με κύρια θέματα την αντιμετώπιση του κορονοϊού και τη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο υπουργείο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η διμερής συνεργασία, οι περιφεριφερειακές εξελίξεις, καθώς και η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Για συνάντηση, την οποία ανέμενε εδώ και καιρό έκανε λόγο ο Αμερικανός πρέσβης με ανάρτησή του στο Twitter. Όπως σημείωσε ο κ. Πάιατ, υπήρξε «συντονισμός για μία ευρεία γκάμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στην περιοχή -τη Λιβύη, τη Συρία, τα Βαλκάνια- τα επόμενα βήματα στον Στρατηγικό Διάλογο και τη συλλογική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού».

«Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διπλωματία πρόσωπο με πρόσωπο με τους στενούς μας συμμάχους, καθώς μένουμε ασφαλείς», επισήμανε ο κ. Πάιατ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

FM @NikosDendias met w/ @USAmbPyatt at @GreeceMFA – 🇬🇷🇺🇸 coop., regional dpvts, incl. situation in #Libya & #Syria, global fight against #COVID19 discussed/ Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με Πρέσβη ΗΠΑ G.Pyatt –διμερής συνεργασία, περιφ. εξελίξεις, αντιμετώπιση πανδημίας στο επίκεντρο pic.twitter.com/zlSnDP4ePY

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 8, 2020