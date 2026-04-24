Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, καθώς εκτός από τη μείωση στα καύσιμα υπάρχει και ο αντίκτυπος στα περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, με τα 30 από τα περίπου 80 συνολικά να έχουν επηρεαστεί.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι πιο σταθερή και ανθεκτική από το 2022 και πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Χρειάζεται, είπε, μια συντονισμένη προσπάθεια από δημοσιονομικής πλευράς, αλλά όχι σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική. Τα μέτρα, ανέφερε, πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ενώ χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη επένδυση στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις. Προσθέτοντας, ότι οι προκλήσεις είναι ακόμα μπροστά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πρέπει να γνωρίζουμε τι λειτούργησε το 2022 και τι όχι, και ανάλογα να πράξουμε. Δήλωσε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε την αμυντική ικανότητα και να αναπτύξουμε την ενιαία αγορά. Και επανέλαβε για την ανάγκη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που θα περιλαμβάνει και τις τράπεζες. Όπως είπε, προτιμώ για την Ευρώπη τη λέξη «κυριαρχία» από τη λέξη «αυτονομία». Και χρησιμοποίησε μια ρήση του Φρανκ Σινάτρα, ότι «αν μπορείς να τα καταφέρεις εκεί, μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε».

Ερωτηθείς για πρόσθετα μέτρα στήριξης στην Ελλάδα, απάντησε ότι ανακοινώθηκε πριν από δύο ημέρες ένα πακέτο που στοχεύει στους πιο ευάλωτους και σε αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια, και «δεν σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε άλλο πακέτο μέτρων αυτήν τη στιγμή». Και αναφέρθηκε στην κατάσταση στην ελληνική οικονομία, με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.