«Καλό είναι αυτές οι υποθέσεις τάχιστα να διευθετηθούν, έτσι ώστε οι συνάδελφοι βουλευτές να κριθούν από τη δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτά που άκουσα τουλάχιστον χθες από τις τοποθετήσεις τους και απ’ όσα είδαμε στη δικογραφία θα καθαρίσουν το όνομά τους προκειμένου να συμμετάσχουν με καθαρό μέτωπο στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Αυτό ανέφερε ο γγ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και ειδικότερα απαντώντας στο ερώτημα για την άρση ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ΚΟ της ΝΔ λειτούργησε με θεσμική ευθύνη»

Ο κ. Χαρακόπουλος ξεκαθάρισε ότι «για μια ακόμη φορά η ΚΟ της ΝΔ λειτούργησε με θεσμική ευθύνη. Δυστυχώς, στην πολιτική ζωή της χώρας επικρατεί τοξικότητα και στο κλίμα αυτό της τοξικότητας έχει χαθεί η έννοια του τεκμηρίου της αθωότητας του βουλευτή. Αντιθέτως, οτιδήποτε ακούγεται, αμέσως, με μεγάλη ευκολία υιοθετείται και θα έλεγα ότι μάλλον λειτουργεί ένα τεκμήριο ενοχής για τον βουλευτή, όπως εύστοχα είπε ο Νότης Μηταράκης από το βήμα της Βουλής χθες. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, ορθώς σχεδόν με παμψηφία οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σεβάστηκαν την επιθυμία των ίδιων των αναφερόμενων βουλευτών στη δικογραφία και ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας τους, προκειμένου να μπορέσουν να καθαρίσουν το όνομά τους».

Να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του βουλευτή

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι «είναι άλλο ζήτημα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη υπάρχουν πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις για εμπλεκόμενα πρόσωπα. Υπάρχουν προφυλακισμένοι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτήν τη σκανδαλώδη υπόθεση με τα εκατομμύρια αιγοπρόβατα που δεν υπήρχανε ή με βοσκοτόπους χωρίς ζώα και κτηνοτρόφους χωρίς ζώα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και ένα ζήτημα άλλο είναι εάν η μεσολάβηση κάποιου βουλευτή στο αίτημα κάποιου αγρότη ή κτηνοτρόφου που το ακούει ως εύλογο και το θέτει στη διοίκηση είναι κάτι ποινικά κολάσιμο. Μπαίνουμε, δηλαδή, στον πυρήνα της δράσεως του βουλευτή. Θέλουμε βουλευτές που να έχουν ανοιχτή πόρτα, που να δέχονται κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως αν είναι ψηφοφόροι ή πολιτικοί τους φίλοι, διότι, παρά τα γενναία μεγάλα βήματα που έχουν γίνει στη δημόσια διοίκηση, στην απονομή των συντάξεων, στον ΕΦΚΑ, στα ζητήματα της στράτευσης, της τροχαίας, εξακολουθούν να υπάρχουν φαινόμενα γραφειοκρατίας ή καθυστερήσεων στη συναλλαγή με τη διοίκηση; Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ποινικά κολάσιμο να θέτει το αίτημα του πολίτη ο βουλευτής, ζητώντας τη διευθέτησή του;».

Όχι διαρροές, ούτε «σαλαμοποίηση»

Απαντώντας για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπενθύμισε ότι «η χώρα αυτή είναι από τις πρώτες που θέσπισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που συναίνεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι από τις πρώτες, η οποία έχει εισαγγελείς αναλογικά με τον πληθυσμό της περισσότερους από ό,τι άλλες χώρες που έχουν τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και είναι αυτή που περιβάλλει με εμπιστοσύνη τον θεσμό αυτό, αλλά εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα, τα οποία οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε. Αλλά να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται και βελτίωση η λειτουργία του θεσμού αυτού. Οι διαρροές δικογραφιών δεν βοηθούν το κύρος του θεσμού. Η σαλαμοποίηση των υποθέσεων και η ταχύτητα διερεύνησή τους και απονομής της δικαιοσύνης, επίσης, δεν βοηθά το κύρος του θεσμού».

Η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα

Τέλος, ο κ. Χαρακόπουλος, κληθείς να σχολιάσει την κοινή εμφάνιση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και την τοποθέτησή του για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τόνισε ότι «η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μία ετεροβαρής εθνικά συμφωνία, γιατί για πρώτη φορά αναγνώρισε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Αυτό είναι ένα αρνητικό, το οποίο χρεώνεται πια η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι είναι εμφανές ότι εντάσσονται σε μία μάχη ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα και σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σύστημα εκείνο που χρειάζεται η χώρα είναι πολιτική σταθερότητα. Η εμφάνιση του κόμματος Καρυστιανού είδαμε ότι αποδυνάμωσε κόμματα που είναι σε όμορους χώρους που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Η προαναγγελία κόμματος από τον κ. Τσίπρα δημιουργεί ταραγμούς και στην ευρύτερη Κεντροαριστερά. Αλλά νομίζω ότι και η ανακοίνωση χθες των θετικών μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας που έγιναν από τον πρωθυπουργό έχει μία αναγκαία και ικανή προϋπόθεση, την πολιτική σταθερότητα. Η οποία είναι άυλο κεφάλαιο για τη χώρα, όπως είπε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος».