Επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση του απέναντι στα ζητήματα διαφθοράς, αλλά και για την παρουσία του σε διεθνές πολιτικό συνέδριο εξαπέλυσε την Τρίτη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, καθώς και στη συμμετοχή του στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών δίπλα στον Πέδρο Σάντσεθ, ο υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή φρασεολογία. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τον «Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων», υποστηρίζοντας ότι «χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία ως μόνη ελπίδα για να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις».

Όπως δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης στο ΟΡΕΝ: «Έρχεται την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή ο κ. Ανδρουλάκης και λέει ότι αν γίνω κυβέρνηση θα ψάξω όλα τα σκάνδαλα διαφθοράς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Υπόθεση 1η: Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα πολιτικός που δεν ανέχεται μύγα στο σπαθί του όσον αφορά τη διαφθορά που όλη η πολιτική του είναι πώς θα μας κλείσει στη φυλακή. Το Σαββατοκύριακο, όμως, τον είδα σε συνέδριο των ευρωπαίων σοσιαλιστών να κάθεται για μια selfie με τον Σάντσεθ. Αυτός ο διαπρύσιος πολέμιος της διαφθοράς, αυτός ο Σάντσο Πάντσα κατά των διεφθαρμένων δεν έχει μάθει ότι ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για αθέμιτη επιρροή στη δικαιοσύνη στη σύζυγο του Σάντσεθ; Δεν έχει μάθει ότι έχουν συλλάβει υπουργό του Σάντσεθ με λεφτά και τον δικάζουν;».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας συνέχισε την κριτική του, θέτοντας ζήτημα διαφορετικής αντιμετώπισης: «Δηλαδή κυβέρνηση της ΝΔ είναι κυβέρνηση υποδίκων, χωρίς καμία καταδικαστική απόφαση, επειδή ένας εισαγγελέας ζήτησε εξηγήσεις αλλά ο κ. Σάντσεθ που έχει 15 διώξεις στην οικογένειά του είναι μια χαρά γιατί είναι σοσιαλιστής; Τόσο πολεμάει τη διαφθορά; Πρέπει να σέβεται το τεκμήριο αθωότητας σε όλους».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε νέα επίθεση, τονίζοντας: «Όταν λες την κυβέρνηση και την ΚΟ της ΝΔ ομάδα υποδίκων επειδή κάποιος εισαγγελέας ψάχνει βουλευτές, δεν μπορεί να λες ότι ο Σάντσεθ είναι μια χαρά. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ψεύτης φαρισαίος υποκριτής που χρησιμοποιεί τη σκανδαλολογία όχι για να πολεμήσει τη διαφθορά αλλά για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μόνη ελπίδα του να γυρίσει τις δημοσκοπήσεις».