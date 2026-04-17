Σε σημαντικές παρεμβάσεις σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο προχώρησε ο Πρωθυπουργός τόσο κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών, όσο και στο πλαίσιο των διεθνών του επαφών που συνεχίζει εν μέσω διαρκών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίστηκε από το βήμα της Ολομέλειας με θεσμικό λόγο και σαφή επιχειρηματολογία, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και συνέχειας, ενώ απάντησε στην οξύτατη κριτική της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την υπόθεση Λαζαρίδη, με αιχμή τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε για μία ακόμη φορά πρόωρες εκλογές. Κυβερνητικά στελέχη επισήμαιναν ότι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν οργανωμένος, παρουσιάζοντας στοιχεία και εκθέσεις διεθνών οργανισμών, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες περί υποχώρησης του κράτους δικαίου.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας μια πρώτη αποτίμηση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του πρωθυπουργού, σημείωναν ότι ανέδειξε μια σαφή πολιτική ατζέντα με ορίζοντα την επόμενη κυβερνητική θητεία, σε αντιδιαστολή με την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για έλλειψη προγραμματικού λόγου. Παράλληλα, υπερασπίστηκε βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στις δικογραφίες, αναγνωρίζοντας τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζητώντας την ταχεία ολοκλήρωση εκκρεμών υποθέσεων, όπως αυτή των παράνομων αγροτικών ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη αποκλιμάκωσης της πολιτικής έντασης, συνδέοντας την προσωπική περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη με το κλίμα τοξικότητας που, όπως ανέφερε, επικρατεί στη δημόσια ζωή.

Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό ορίζοντα, απέρριψε τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, επιμένοντας στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, στο εσωκομματικό πεδίο προγραμματίζεται σύγκληση της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, μετά από επικοινωνία που είχε με τον γραμματέα Μάξιμο Χαρακόπουλο, με πιθανότερη ημερομηνία την 30ή Απριλίου. Ήδη ορίστηκε ο βουλευτής Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη. Έτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος παραμένει ο Δημήτρης Καιρίδης, ενώ η θέση του τρίτου παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του βουλευτή Χίου, Νότη Μηταράκη.

Θεσμικές παρεμβάσεις και Συνταγματική Αναθεώρηση

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσαν οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τη ΝΔ να προαναγγέλλει την έναρξη της δημόσιας συζήτησης εντός Μαΐου, στη βάση τουλάχιστον 25 άρθρων.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων που παρουσίασε περιλαμβάνονται:

Η ενδεχόμενη ενσωμάτωση πρόβλεψης για την τεχνητή νοημοσύνη στο Άρθρο.

Η αναθεώρηση του Άρθρου 16 για την ανώτατη εκπαίδευση.

Η συνταγματική κατοχύρωση πολιτικών για προσιτή στέγη.

Η θέσπιση πλαισίου για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων.

Αλλαγές στα άρθρα 51 και 54 που αφορούν το εκλογικό σύστημα.

Η αναθεώρηση του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης (Άρθρο 90).

Η σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο (Άρθρο 103) με αξιολόγηση.

Ζητήματα λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών (Άρθρο 101).

Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα να τοποθετηθούν επί της ουσίας, θέτοντας το ερώτημα εάν το πολιτικό σύστημα μπορεί να προχωρήσει σε μια «θεσμική φυγή προς τα εμπρός».

Διεθνείς επαφές και περιφερειακές εξελίξεις

Σε παράλληλο χρόνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει την έντονη διεθνή δραστηριότητα και στο πλαίσιο αυτό θα συμμετάσχει σήμερα το μεσημέρι σε τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ, που συνδιοργανώνουν ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα, και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Στη συνέχεια, θα συναντηθεί με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, καθώς και με τον Αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Hussein al-Sheikh. Χθες πραγματοποίησε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά τις οποίες ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Απευθυνόμενος και στους δύο ηγέτες, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησής της για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρως την κυριαρχία της σε όλη την επικράτειά του.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, δηλώνοντας παράλληλα την ετοιμότητά μας σε περίπτωση που απαιτηθεί συνδρομή. Είναι σαφές ότι ο πρωθυπουργός με τις παρεμβάσεις του σε εσωτερικό και διεθνές πεδίο στόχο έχει να αναδείξει το προφίλ της πολιτικής σταθερότητας και της ενεργού διπλωματικής παρουσίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.