Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Τανίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στον Λίβανο.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και διπλωματία, τονίζοντας ότι ενδεχόμενη πρόοδος στον διάλογο θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.