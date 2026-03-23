Οξεία επίθεση για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών, εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζ. Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της στην ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον «Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των Μεταφορών».

Στο επίκεντρο της κριτικής της βρέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης, η κυβέρνηση συνολικά αλλά και οι δικαστές της υπόθεσης. Η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι «η αίθουσα που είχε προετοιμάσει ο πολύς κ. Φλωρίδης, που θα πρέπει να παραιτηθεί μετά από το σημερινό μπάζωμα της δίκης, ήταν μία αίθουσα μικρότερη από πάρα πολλές δικαστικές αίθουσες σε όλη την επικράτεια» ενώ το ποσό του 1,6 εκατ. που δόθηκε για το σκοπό αυτό «προφανώς» πήγε στις τσέπες κάποιων, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Χαρακτήρισε μάλιστα «έμφοβο και αξιοθρήνητο» το δικαστήριο, το οποίο, με το που «ανέβηκε στην έδρα, είπε ‘μη βιντεοσκοπείτε’..

Πιο καθαρά δεν μπορούσε να το πει ότι εκτελεί τα ‘φιρμάνια’ του Φλωρίδη [. . . ] . Διέκοπτε [. . .] και προφανώς επικοινωνούσε με το υπουργείο [. . .] Στη θέση του κ. Μητσοτάκη θα είχα ήδη παραιτηθεί. Στη θέση του κ. Φλωρίδη θα έψαχνα δικηγόρο, και στη θέση αυτών των δικαστών που ανερυθρίαστα προσπάθησαν να εκτελέσουν εντολές σε πείσμα αυτού που υπαγορεύει το κράτος δικαίου και η αρχή της δίκαιης δίκης, θα είχα καταγγείλει αυτές τις συνθήκες» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

Βεβαίωσε ωστόσο, ότι «η Δικαιοσύνη στο τέλος θα επικρατήσει, η αλήθεια θα λάμψει, και αυτοί που πρέπει θα πάνε φυλακή και θα είναι μέρα μεσημέρι και τότε θα χαμογελάσουμε πολλοί».

Σχολιάζοντας την ομιλία της κας Κωνσταντοπούλου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης είπε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής. «Δεν έχετε καμία ειλικρίνεια μέσα σας.. Ένα ρόλο παίζετε» είπε, την ώρα που όλοι οι άνθρωποι «αντιλαμβανόμαστε ότι το κέντρο της προσοχής, το κέντρο αυτής της υπόθεσης, είναι οι συγγενείς των θυμάτων, είναι οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και κανένας άλλος. Κανένα πολιτικό πρόσωπο, κανένα πολιτικό κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Ανέφερε επίσης ότι η Δικαιοσύνη προφανώς θα έρθει. Οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους ανεξάρτητα, ανενόχλητα, χωρίς να αφήνουν κανέναν να τους τρομοκρατεί, όπως επιδιώκετε, χωρίς να αφήσουν κανέναν να δημιουργήσει χάος, χωρίς να αφήσουν κανέναν να καθυστερήσει κι άλλο τη δίκη, όπως έχετε επιχειρήσει τόσες πολλές φορές, είπε ο κ. Κυρανάκης απευθυνόμενος στην κα Κωνσταντοπούλου. Την οποία αποκάλεσε μάλιστα «αυταρχική νάρκισσο»: «Θέλει τα φώτα να είναι πάνω της, θέλει οι κάμερες να είναι πάνω, της θέλει τα μικρόφωνα να είναι μπροστά της. Αυτή είστε» είπε ο κ. Κυρανάκης.