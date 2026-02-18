Τελέστηκε σήμερα η κηδεία της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της σημαντικό έργο στον χώρο της πολιτικής και της δημόσιας ζωής.

Η σορός της μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι στο παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί της και δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν. Με θερμό χειροκρότημα και την ιαχή «Αθάνατη» είπαν το τελευταίο «αντίο» κατά την έξοδο της σορού από το παρεκκλήσιο, σε κλίμα συγκίνησης.

Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν από την πολιτική σκηνή πρόσωπα, όπως ο Κώστας Καραμανλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Κωστής Χατζηδάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, η Νίκη Κεραμέως, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Θάνος Πλεύρης, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο Θεόδωρος Φορτσάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Λουκάς Παπαδήμος, ο Θεόδωρος Κασσίμης, ο Γιώργος Βουλγαράκης και ο Γιώργος Αλογοσκούφης.

Κώστας Καραμανλής Νικήτας Κακλαμάνης Κωστής Χατζηδάκης (αριστερά), Ντόρα Μπακογιάννη (δεξιά) Νίκη Κεραμέως Ντόρα Μπακογιάννη Βασίλης Κικίλιας Γιάννης Στουρνάρας Θάνος Πλεύρης Ευάγγελος Μεϊμαράκης (αριστερά), Προκόπης Παυλόπουλος (δεξιά) Ευάγγελος Μεϊμαράκης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά Θεόδωρος Φορτσάκης (στο κέντρο), Παναγιώτης Πικραμμένος (δεξιά) Λουκάς Παπαδήμος Θεόδωρος Κασσίμης, Γιώργος Βουλγαράκης, Γιώργος Αλογοσκούφης Γιώργος Αλογοσκούφης

Η ακαδημαϊκή της πορεία και το επιστημονικό έργο

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν κόρη του Ναυάρχου Ευαγγέλου Ψαρούδα και παντρεύτηκε τον ιστορικό της φιλοσοφίας Λίνο Γ. Μπενάκη.

Φοίτησε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Ελληνικού και στη συνέχεια σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1957 με πτυχίο Νομικής. Ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βόννης και της Κολωνίας, ενώ το 1961 αναγορεύθηκε διδάκτορας Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Για μεγάλα χρονικά διαστήματα πραγματοποίησε ερευνητικό έργο στο Ινστιτούτο Μαξ-Πλάνκ [Max-Planck] Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, με το οποίο συνεργάστηκε στενά. Οι μελέτες της οδήγησαν στη διατριβή της επί Υφηγεσίας (1971), καθώς και σε σειρά επιστημονικών δημοσιευμάτων.

Διέγραψε πλήρη πανεπιστημιακή πορεία στη Νομική Σχολή Αθηνών, υπηρετώντας σε όλες τις βαθμίδες από βοηθός έως καθηγήτρια, την περίοδο 1962-2001. Δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, ενώ υπό την καθοδήγησή της πολλοί νέοι επιστήμονες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, εκπόνησαν τις διατριβές τους και εξελίχθηκαν σε πανεπιστημιακούς καθηγητές.