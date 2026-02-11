Στον ρόλο και τη σημασία του ραδιοφώνου, καθώς και στις πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με τρεις βασικούς άξονες, ήταν αφιερωμένη η ομιλία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026 της ΕΙΙΡΑ.

Οι τρεις αυτοί άξονες είναι το ραδιόφωνο ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνικής σύνδεσης, οι θεσμικές παρεμβάσεις και πολιτικές για τα ΜΜΕ καθώς και η κρίση παραπληροφόρησης και ο ρόλος των ΜΜΕ.

«Σε μια εποχή που η εικόνα μας κατακλύζει, η προσοχή μας διασπάται σε χιλιάδες pixels, ο ήχος παραμένει η πιο αυθεντική μορφή σύνδεσης. Δεν είναι απλώς ένας δέκτης στο αυτοκίνητο ή μια εφαρμογή στο κινητό. Είναι η μοναδική τεχνολογία που δεν απαιτεί τα μάτια μας για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. ‘Αρα δεν τιμούμε μια παλιά συνήθεια σε αυτό το συνέδριο, τιμούμε το πιο ανθεκτικό «κοινωνικό δίκτυο» που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Ένα δίκτυο που δεν βασίζεται σε αλγορίθμους, αλλά σε ανθρώπινες ανάσες και ζωντανές αφηγήσεις. Το ραδιόφωνο είναι το μέσο που περιμένει ο αγρότης να ακούσει τον καιρό για να δει πώς θα πάνε οι επόμενες ημέρες, που περιμένει ο φοιτητής να ακούσει την αγαπημένη του μουσική, αλλά και ο παππούς μας για να ενημερωθεί όπως έχει μάθει από παλιά. ‘Αρα, το ραδιόφωνο, εκτός από ανθρώπους με διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις, διαφορετική καταγωγή, στην πραγματικότητα είναι το μέσο που ενώνει όλους εμάς», τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Έκανε μάλιστα αναφορά στην προσωπική του σχέση με το ραδιόφωνο, τονίζοντας τη διαχρονική του αξία.

Με την ιδιότητα του αρμόδιου για τον Τύπο και τα ΜΜΕ, αναφέρθηκε στη συνέχεια σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή προωθούνται. Μεταξύ αυτών:

μεταρρυθμίσεις στην ΕΡΤ για μεγαλύτερη διαφάνεια, οικονομική εξυγίανση και σύνδεση με την κοινωνία,

εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των ΜΜΕ,

υποχρεωτική διαφάνεια στη διάθεση κρατικής διαφήμισης,

δημιουργία και ενίσχυση Μητρώων ΜΜΕ για την προστασία υγιών επιχειρήσεων και εργαζομένων,

πρωτοβουλίες για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την αντιμετώπιση καταχρηστικών αγωγών,

κατάργηση της απλής δυσφήμισης και αυστηροποίηση ποινών για βία κατά δημοσιογράφων,

προώθηση οριστικής αδειοδότησης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και, σε επόμενο στάδιο, των ραδιοφωνικών σταθμών, με κριτήριο την τήρηση κανόνων και όχι το οικονομικό πλειοδοτικό σύστημα.

Αναφερόμενος, τέλος, στο κρίσιμο θέμα της παραπληροφόρησης και τον ρόλο των ΜΜΕ ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η εποχή χαρακτηρίζεται από κρίση παραπληροφόρησης και όχι απλώς από ύπαρξη fake news, η οποία επηρεάζει τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη συλλογικής αντιμετώπισης του φαινομένου μέσω εκπαίδευσης, συνεργασίας θεσμών και ενίσχυσης της υπεύθυνης, ενυπόγραφης δημοσιογραφίας. Το ραδιόφωνο παρουσιάζεται ως μέσο με ιδιαίτερο πλεονέκτημα αξιοπιστίας, καθώς ο λόγος είναι επώνυμος και άμεσα συνδεδεμένος με την ευθύνη του ομιλητή.

«Η μάχη ενάντια στην κρίση της παραπληροφόρησης για μένα είναι ιερή και δεν είναι μια μάχη που μπορεί να δώσει ένα κόμμα μόνο του, μια κυβέρνηση μόνη της. Είναι μια μάχη που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί. Έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία στα σχολεία μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, η οποία έχει τύχει εντυπωσιακής υποδοχής από τους μαθητές και τους καθηγητές τους και δημοσιογράφους, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό. Θα το συνεχίσουμε με ένα συνέδριο, το οποίο θα διοργανώσουμε με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και καθ’ ύλην αρμόδιων υπουργών, αλλά κυρίως ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουν αυτή τη συζήτηση. Τα ραδιόφωνα, κύριε Πρόεδρε, μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είπατε κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Όσο απλό είναι, τόσο εντυπωσιακό είναι. Δίνουμε μάχη και ως προς τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και ως προς τις παρεμβάσεις μας για την ενυπόγραφη δημοσιογραφία. Δηλαδή να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό ενυπόγραφων άρθρων στα sites και στις εφημερίδες» τόνισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι η μάχη ενάντια στην παραπληροφόρηση είναι η μεγαλύτερη και πιο σημαντική μάχη και της δικής μας και της επόμενης γενιάς. «Γιατί θα έρθει η στιγμή που τα παιδιά μας είτε είναι μεγαλύτερα, είτε μικρότερα, δεν θα μπορούν να γνωρίζουν, ακόμα και αν αυτός που βλέπουν να μιλάει στην οθόνη του κινητού τους, πράγματι έχει πει όσα βλέπουν, όχι αν είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι είπε, αν πράγματι τα είπε. Και σε αυτό το ραδιόφωνο, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή».