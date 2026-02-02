Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας για τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι «η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει δείξει διάθεση ειλικρινούς συζήτησης, άρα και διαδικασίας συναίνεσης».

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο ίδιος το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στο ΕΡΤnews Radio 105,8: «Το Σύνταγμα είναι κάτι το οποίο νομίζω μας θωρακίζει όλους και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πρέπει να επιδιώκεται μια ειλικρινής συζήτηση και μακάρι αυτή η συζήτηση να οδηγεί έστω και σε επί μέρους συναινέσεις. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει δείξει διάθεση ειλικρινούς συζήτησης, άρα και διαδικασίας συναίνεσης, αλλά σε κάθε περίπτωση με τη στάση της και τις πρακτικές της, το μόνο που κάνει είναι να εργαλειοποιεί οποιαδήποτε διαδικασία μόνο και μόνο για να δημιουργεί συνθήκες πόλωσης».

«Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε για το θέμα της αναθεώρησης, όμως, δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις και αυταπάτες ότι η κυβέρνηση θα προσέλθει με ειλικρινή διάθεση να συζητήσει αυτά τα οποία πρέπει να συζητήσουμε για να θωρακιστεί η χώρα και οι πολίτες αποτελεσματικότερα», τόνισε.

«Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να την περιορίζουμε σε λογική επικοινωνιακής στρατηγικής, ούτε βέβαια σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης, να δημιουργούνται δηλαδή συνθήκες πόλωσης εκ των προτέρων, μόνο και μόνο για να υπάρχει αλλαγή στην κυβερνητική ατζέντα».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ: «Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία το ΠΑΣΟΚ ήδη έχει τοποθετηθεί στη δημόσια συζήτηση και για το άρθρο 86 και για τον τρόπο επιλογής της Δικαιοσύνης και για το ζήτημα που αφορά στις ανεξάρτητες αρχές. Είναι πάρα πολλά θέματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί, έχει προτείνει, σε μία κυβέρνηση η οποία ανοίγει μεν τώρα το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης και απ’ ό, τι φαίνεται το κάνει και με έναν τρόπο που ο πρωθυπουργός το προσαρμόζει στις επικοινωνιακές ανάγκες και στη δική του στρατηγική αλλά στην πρακτική της δεν δείχνει να σέβεται το περιεχόμενο των θεμάτων που αφορούν την αναθεώρηση. Δηλαδή, τις ανεξάρτητες αρχές, θυμάστε και με την ΑΔΑΕ και με τον τρόπο λειτουργίας των αρχών, η επιλογή δικαιοσύνης, εμείς θυμίζω, ότι έχουμε προτείνει να υπάρχει ένα πέναλτι, μια απαγόρευση στους δικαστικούς όταν αφυπηρετούν στο να τοποθετούνται σε θέσεις πολιτικής διοικητικής ευθύνης. Αυτό λοιπόν το θέμα, το οποίο εμείς το προτείνουμε, το έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει κατάχρηση. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί σε αυτή την κορυφαία θεσμική διαδικασία με προτάσεις συγκεκριμένες, οι οποίες πραγματικά θα είναι προς την κατεύθυνση να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά».

Κληθείς να σχολιάσει τη δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ και τον γύρο εσωστρέφειας που φαίνεται πως έχει ανοίξει, ο Μιχάλης Κατρίνης τοποθετήθηκε ως εξής: «Η συζήτηση στα κόμματα είναι θεμιτή και πρέπει να γίνεται, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν βάζει ένα στόχο, απλώς να βελτιώσει τα ποσοστά του στις επόμενες εκλογές ή να κάνει μια καλή εκλογική καταγραφή. Για το ΠΑΣΟΚ ο στόχος είναι σαφής και είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές και η ανατροπή των συσχετισμών και η πολιτική αλλαγή που στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ότι το ζητάει η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας».

«Και είναι σαφές ότι όσο αυτό δημοσκοπικά δεν αποτυπώνεται, είναι ένα πεδίο συζήτησης στο ΠΑΣΟΚ για το πώς θα βελτιώσουμε, να τροποποιήσουμε τη στρατηγική και τις επιλογές, ακριβώς ώστε αυτή η δουλειά, η οποία γίνεται και εντός και εκτός Βουλής, γιατί το ΠΑΣΟΚ σήμερα, αναντίρρητα είναι η πιο οργανωμένη αντιπολίτευση, είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, έχει καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν και την καθημερινότητα και την οικονομία και την ακρίβεια και τον αγροτικό κόσμο και τη δημόσια υγεία και πάρα πολλούς τομείς. Άρα, έχουμε θέσεις και προτάσεις οι οποίες πρέπει να επικοινωνηθούν, πρέπει να γίνουν αντιληπτές».

«Εγώ τουλάχιστον, στην επαφή που έχω με τους πολίτες και την καθημερινή συζήτηση που έχω, δεν έχω την εκτίμηση ότι το ΠΑΣΟΚ χάνει. Προφανώς δεν κερδίζει από την δυσαρέσκεια που υπάρχει στην κυβέρνηση. Υπάρχει ένα ορυμαγδός δημοσκοπήσεων. Εγώ δεν θυμάμαι, είμαι αρκετά χρόνια στην πολιτική, δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει τέτοια συχνότητα δημοσκοπήσεων που προσπαθούν πιθανότατα να περάσουν και ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη», σημείωσε ο ίδιος.

«Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή οι δημοσκοπήσεις αξιολογούνται και εμείς τις αξιολογούμε πάντα ώστε να βελτιώσουμε το ξαναλέω και να τροποποιήσουμε και τη στρατηγική μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εναλλακτική κυβερνητική πρόταση σε ένα περιβάλλον στο οποίο αυξάνεται η διαμαρτυρία και η ψήφος διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις προσπαθεί να μετατρέψει αυτή την ψήφο διαμαρτυρίας και αλλαγής από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε θετική ψήφο για το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς για να υπάρχει και μια διαφορετική πολιτική και κυβερνητική πρακτική».

Όπως είπε ο Μιχάλης Κατρίνης «το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος πόλος από τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να ανοίξει, εγώ το έχω πει και το έχω πει και δημοσίως, κατά την άποψή μου το ΠΑΣΟΚ πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνει ένα κάλεσμα ώστε ο κόσμος, τα στελέχη τα οποία συμφωνούν με το πρόγραμμα και τις θέσεις του, συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική αλλαγή στη χώρα, να στρατευτούν μαζί μας. Άρα, θα πρέπει στην πορεία προς τις εκλογές που απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι μέσα στον επόμενο χρόνο, το αργότερο από σήμερα που συζητάμε, θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να επιταχυνθούν και θεωρώ ότι στο συνέδριο είναι πολύ καλός χρόνος και μια πολύ καλή συγκυρία όλα αυτά να επικαιροποιηθούν με ένα δυνατό πολιτικό μήνυμα που ο κόσμος πλέον θα επιλέξει».

Ως προς την πρόταση του Χάρη Δούκα, να δρομολογηθεί ψήφισμα για το επερχόμενο συνέδριο του κόμματος για να ληφθεί ξεκάθαρη απόφαση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του θα πρέπει να πάρει αρκετές αποφάσεις και το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο και σε κάθε επίπεδο από όλα τα στελέχη ότι δεν συζητά κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ή συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιοδήποτε μετεκλογικό αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω είναι καθαρό. Είναι κάτι το οποίο απηχεί τη συντριπτική πλειοψηφία της βάσης της παράταξης και είναι κάτι το οποίο εκπέμπεται καθαρά από όλα τα στελέχη του κινήματος. Εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή λέει ότι ναι, θα πρέπει να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο έχει λήξει. Έχει απαντηθεί πολιτικά και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεσμεύει όλους μας και τώρα και στο συνέδριο και μετά τις εκλογές».

Ερωτηθείς με ποιους συζητάει πολιτικά το ΠΑΣΟΚ, επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν «ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο είχε τη δυνατότητα να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όμορες πολιτικές δυνάμεις και ήδη και στη Βουλή και εκτός Βουλής έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα καλέσει και στο Συνέδριο προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία μέσα στη Βουλή, στα νομοσχέδια, στις συζητήσεις οι απόψεις ταυτίζονται ή πολλές φορές βρίσκονται στην ίδια όχθη, στην πλευρά του ποταμού. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι σε αυτά τα κόμματα θα μπορούσε να ενταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Υπάρχει μία ταύτιση απόψεων στη Βουλή. Ή πολλές φορές είναι κοινή η ψήφος και η επιλογή. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν συνομιλητές.

Αυτό, βεβαίως, το να συνομιλείς με κάποια κόμματα δεν σημαίνει κάτι ή δεν σημαίνει ότι γίνεται ένας χώρος, ξέρετε, τα σενάρια που κάποια ευφάνταστα δημιουργούν. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία απόφαση για αυτόνομη πορεία στο ΠΑΣΟΚ, το ξαναλέω, ήταν πάντα ένα κόμμα το οποίο είχε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και συζήτησης και συναντίληψης με όμορους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους. Και νομίζω ότι και τώρα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η κοινωνική απαίτηση που λέει, θέλουμε πολιτική αλλαγή, δεν θέλουμε μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή την ιστορική ευθύνη, όχι ευκαιρία, ευθύνη πρέπει να την αναλάβει και να δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις συζήτησης και συναίνεσης που θα εκφραστούν, αυτό βεβαίως περιμένουμε, να υπάρχουν και τα αποτελέσματα μετά τις εκλογές».