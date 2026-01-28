Επίθεση στον Μακάριο Λαζαρίδη, εισηγητή της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι «κάνει το άσπρο, μαύρο».

«Δυστυχώς για τον κ. Λαζαρίδη, υπάρχουν ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Καβάλας, οι καταθέσεις των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και φυσικά η Διαύγεια, οι κοινοτικοί κανονισμοί και η νομοθεσία. Οι κτηνοτρόφοι της Καβάλας δηλώνουν για τον κ. Λαζαρίδη ότι κάνει το άσπρο μαύρο και δεν θέλουν τέτοιους βουλευτές. Προφανώς, πέραν άλλων γεγονότων που τροφοδότησαν την άποψή τους γι’ αυτόν, έχουν παρακολουθήσει και τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής», ανέφεραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσέθεσαν: «Ο κ. Λαζαρίδης επανέρχεται στην κατάθεση του κ. Σκανδαλίδη, επιχειρώντας αυτή τη φορά να παρερμηνεύσει και την κατάθεση Μπατζελή με την ίδια γκεμπελική μεθοδολογία».

«Μέχρι την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όλες οι παρατυπίες αντιμετωπίζονταν με διοικητικές κυρώσεις και για δικαστική συνδρομή αποστέλλονταν στην OLAF για αξιολόγηση σχετικά με τη βλάβη του κοινοτικού ταμείου. Περιπτώσεις συστηματικής απάτης που είχαν πρόδηλο ποινικό περιεχόμενο αποστέλλονταν στη Δικαιοσύνη και στην OLAF. Μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που έχει παραρτήματα στα κράτη-μέλη, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις, οι υποθέσεις στέλνονται εκεί βάσει του σχετικού κανονισμού και την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας το 2021», ανέφεραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «αυτό αποτελεί ουσιαστικά και το περιεχόμενο της τοποθέτησης Σκανδαλίδη, το οποίο παραποίησε συστηματικά ο κύριος Λαζαρίδης, κάνοντας για άλλη μια φορά το άσπρο μαύρο» και επισήμαναν:

«Η κυρία Μπατζελή αναφέρθηκε στους χειρισμούς της, επικαλούμενη περιπτώσεις που θυμόταν σύμφωνα με το προαναφερόμενο πλαίσιο».

Οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν ακόμα ότι «σωρεία μαρτύρων, μεταξύ των οποίων πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν διευθυντές του Οργανισμού, έχουν καταθέσει ότι ο σημερινός τεχνικός σύμβουλος εισήλθε στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2006 με την αλλαγή της ΚΑΠ».

«Αυτό επιβεβαίωσε και η κυρία Μπατζελή με την κατάθεσή της. Το 2007 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύστησε τον τεχνικό σύμβουλο για λόγους συνέργειας στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ΕΑΣ. Έκτοτε παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αδιαλείπτως για περίοδο σχεδόν 20 ετών. Τα στοιχεία των εκάστοτε συμβάσεων είναι όλα αναρτημένα στη Διαύγεια. Κατά τα λοιπά, η κατάθεση της πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Μπατζελή, της οποίας η θητεία στο υπουργείο ολοκληρώθηκε πριν 16 χρόνια, ανέδειξε κρίσιμες αλήθειες για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τρόπο χορήγησης των αγροτικών επιδοτήσεων και τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο σημερινό σκάνδαλο», κατέληξαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.