Στα Καλάβρυτα βρέθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου επισκέφθηκε το χιονοδρομικό κέντρο. Ο πρωθυπουργός έβγαλε εισιτήριο, πήρε τα χιονοπέδιλά του στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες.

Φυσικά, δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, με αρκετούς παρευρισκόμενους να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν.

Ανέβηκε στις πίστες κάνοντας χρήση των νέων, υπερσύγχρονων αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, οι οποίοι αποτελούν πρόσφατη προσθήκη στις τουριστικές υποδομές της περιοχής.

Μετά βρέθηκε στο καφέ στην κορυφή της Στύγας, όπου σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social τον βλέπουμε να μας ξεναγεί στο καφέ.

«Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας στα Καλάβρυτα. Αυτό… είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε το βίντεο