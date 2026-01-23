«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα ζητήματα της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι διαπραγματεύσιμα», επισήμανε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε -με πρωτοβουλία και πρόσκλησή του- με τον πρέσβη της Δανίας στην Ελλάδα, Per Fabricius Andersen.

«Η Ευρώπη και η Ελλάδα οφείλουν να διατυπώνουν ξεκάθαρα την υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και να ξεκαθαρίζουν ότι σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης και υποχώρησης», σημείωσε ακόμη ο Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή τις δημόσιες απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του διεθνών οργανισμών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε επίσης, ότι η Ευρώπη οφείλει να διατυπώνει ισχυρό λόγο και πρωτοβουλίες για τα θέματα ειρήνης και ασφάλειας και να προωθήσει την πολιτική ενοποίηση και τη διατύπωση ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, που να αναδεικνύει την υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η τομέαρχισσα Εξωτερικής Πολιτικής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου και η υπεύθυνη στην ΠΓ για τον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ράνια Σβίγκου.