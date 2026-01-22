Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο Νταβός και σε συνέντευξη που έδωσε, τόνισε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται ραγδαία σε βασική πύλη εισαγωγής LNG στην Ευρώπη.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε στο πρακτορείο Axios και τόνισε για την Ελλάδα πως υπογράφει «σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας με σκοπό την αντικατάσταση του ρωσικού φυσικού αερίου και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, της Ρουμανίας και άλλων χωρών της περιοχής».

Ακόμη, δήλωσε ότι αναμένονται περισσότερες συμφωνίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η πρέσβης ρωτήθηκε επίσης, αν ο Τραμπ θα μπορούσε να απειλήσει με διακοπή του εφοδιασμού φυσικού αερίου, όπως έχει απειλήσει με την επιβολή δασμών, σενάριο που απέρριψε κατηγορηματικά.

«Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Χωρίς αμφιβολία, απολύτως όχι», είπε στο Axios, αναφέροντας ότι η ενασχόλησή της με τον τομέα του LNG καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του χρόνου της.