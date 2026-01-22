«Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε αναφορά από βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου που έχει ορκιστεί στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας να αναπολεί τα έργα και τις ημέρες της δικτατορίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή τη χθεσινή αναφορά του ανεξάρτητου βουλευτή, Διονύση Βαλτογιάννη, στην «πλήρη διαγραφή αγροτικών χρεών τον Μάρτιο του 1968».

«Είναι όμως ευχάριστη η άμεση αντίδραση στην Ολομέλεια του προεδρείου, της κυβέρνησης και του συνόλου των εκπροσώπων των δημοκρατικών κομμάτων που υπερασπίζονται το Σύνταγμα της χώρας. Διότι 52 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταργήθηκαν πραξικοπηματικά με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, πολύ δε περισσότερο να αναπολούμε αυτήν τη ζοφερή περίοδο που η χώρα και η κοινωνία οπισθοδρόμησαν με τραγικές συνέπειες που όλοι γνωρίζουμε», τόνισε ο Νικήτας Κακλαμάνης.