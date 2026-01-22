«Η κ. Καρυστιανού εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι μπέρδευε τον πόνο της με μια πολιτική επιδίωξη», τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε σημερινές του δηλώσεις.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ και ερωτηθείς για την επιρροή της στο πολιτικό σύστημα βάσει των ευρημάτων της χθεσινής δημοσκόπησης της Pulse, απάντησε: «Καλούμαι να σχολιάσω κάτι που δεν υπάρχει, στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα η αντιπαράθεση γίνεται μεταξύ υπαρκτών κομμάτων».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι δεν επιδίωκε ποτέ την αντιπαράθεση με τους συγγενείς. «Πολλοί με ρωτούσαν αν αισθάνομαι δικαιωμένος για τη μάχη που έδωσα για τα Τέμπη. Απάντησα πως δεν αισθάνομαι καθόλου δικαιωμένος γιατί έχασαν τη ζωή τους παιδιά. Δεν μπορεί να αισθάνεσαι δικαιωμένος σε μια εθνική τραγωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Πολιτικά κόμματα έκαναν τα πάντα να μην υπάρξει φως και δικαιοσύνη στην υπόθεση αυτή, δούλεψαν μόνο και μόνο για να πλήξουν την κυβέρνηση χωρίς να λογαριάσουν τίποτα. Όλα αυτά που υποστήριξαν και βάσει των οποίων κατέβηκαν στον δρόμο εκατομμύρια πολίτες, ήταν ένα ψέμα. Με αυτό το ψέμα επιχειρήθηκε η απαξίωση της Δικαιοσύνης, την οποία την κουβαλάμε ακόμα. Το ψέμα ήταν ότι υπήρχε παράνομο φορτίο και από αυτό έγινε η έκρηξη και σκοτώθηκαν τα παιδιά και ότι αυτή τη μεταφορά η κυβέρνηση τη συγκάλυπτε», υπογράμμισε.

«Η μεγάλη τιμωρία για τα ψέματα των Τεμπών είναι η συνείδηση του κόσμου»

«Η μεγάλη τιμωρία είναι η συνείδηση του κόσμου, αυτός είναι που νιώθει εξαπατημένος. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους με αγνά αισθήματα πιστεύοντας πως έχει γίνει κάτι φοβερό, επειδή τον παρέσυραν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις», υπογράμμισε ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας για κόμματα της αντιπολίτευσης.

Επανέλαβε πως η ανακριτική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών είναι υποδειγματική, καθώς δεν υπάρχει καμία πτυχή που να μην έχει εξεταστεί, ενώ η ανάκριση τελείωσε πολύ πιο γρήγορα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ζητήματα όπως το προηγούμενο δυστύχημα της Ισπανίας, το οποίο έκανε 9 χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο.

Τέλος, αναφορικά με τις επίμαχες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο υπουργός τόνισε:

«Ο δρόμος για να φτιάξεις ένα κόμμα είναι μακρύς και δύσβατος, αυτό πρέπει να καταλάβει η κ. Καρυστιανού. Επί του θέματος τοποθετήθηκε η κυβέρνηση μαζί με την ελληνική κοινωνία, αποτελεί ένα θέμα που έχει λυθεί εδώ και 40 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχει η συναισθηματική προστασία για την ίδια, επομένως τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Όταν και αν συγκροτηθεί αυτό το κόμμα, τότε θα μπορούμε να πούμε διάφορα».