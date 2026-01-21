Η Pulse πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον ΣΚΑΪ, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ φαίνεται ότι θα σχηματιζόταν οκτακομματική Βουλή σε περίπτωση που γίνονταν αύριο εκλογές.

Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων:

Νέα Δημοκρατία: 29,5%

ΠΑΣΟΚ: 13%

Πλεύση Ελευθερίας: 10%

Ελληνική Λύση: 9,5%

ΚΚΕ: 8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΠΑΣΟΚ: 10,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 8%

Ελληνική Λύση: 7,5%

ΚΚΕ: 6,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 3,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: %

ΜέΡΑ 25: 2,5%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Κόμμα Καρυστιανού

Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι πολίτες απάντησαν:

Θετικά – 15%

Με ενδιαφέρον – 16%

Ουδέτερα – 15%

Αδιάφορα – 18%

Αρνητικά – 29%

Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%

Κόμμα Τσίπρα

Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:

Κόμμα Σαμαρά

Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Σαμαρά», οι πολίτες απάντησαν: