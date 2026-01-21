Η Pulse πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για τον ΣΚΑΪ, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα.
Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 16,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ενώ φαίνεται ότι θα σχηματιζόταν οκτακομματική Βουλή σε περίπτωση που γίνονταν αύριο εκλογές.
Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων:
Νέα Δημοκρατία: 29,5%
ΠΑΣΟΚ: 13%
Πλεύση Ελευθερίας: 10%
Ελληνική Λύση: 9,5%
ΚΚΕ: 8%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%
Φωνή Λογικής: 4%
ΜέΡΑ 25: 3%
Νίκη: 2%
Νέα Αριστερά: 2%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
Η πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 24%
ΠΑΣΟΚ: 10,5%
Πλεύση Ελευθερίας: 8%
Ελληνική Λύση: 7,5%
ΚΚΕ: 6,5%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,5%
Φωνή Λογικής: 3,5%
Κίνημα Δημοκρατίας: %
ΜέΡΑ 25: 2,5%
Νίκη: 2%
Νέα Αριστερά: 2%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2%
Κόμμα Καρυστιανού
Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Καρυστιανού», οι πολίτες απάντησαν:
- Θετικά – 15%
- Με ενδιαφέρον – 16%
- Ουδέτερα – 15%
- Αδιάφορα – 18%
- Αρνητικά – 29%
- Δεν ξέρω / δεν απαντώ – 7%
Κόμμα Τσίπρα
Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν:
Κόμμα Σαμαρά
Στην ερώτηση «πως θα αντιμετωπίζατε ένα κόμμα Σαμαρά», οι πολίτες απάντησαν: