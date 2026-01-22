Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παραβρίσκεται στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός και, στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ για να συζητήσουμε το ιστορικό σχέδιο ειρήνης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε ασφάλεια και ευημερία στους λαούς της περιοχής».