Τα έργα αποκατάστασης της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης στο κρίσιμο θεσσαλικό τμήμα μετά τις εκτεταμένες καταστροφές που είχε προκαλέσει η θεομηνία «Daniel» βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Κατά την επίσκεψή του στα Φάρσαλα, όπου επιθεώρησε την πορεία των εργασιών σε διάφορα σημεία, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο έργο ως κομβικής σημασίας για τη λειτουργία και την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου. «Τον περασμένο Απρίλιο, μαζί με τον Χρήστο Δήμα, υπογράψαμε τη σύμβαση για την πλήρη αποκατάσταση της διπλής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης εδώ στη Θεσσαλία. Στόχος μας είναι το καλοκαίρι που έρχεται ολόκληρος ο άξονας να διαθέτει 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και πλήρη λειτουργία του συστήματος ETCS, του ευρωπαϊκού συστήματος αυτόματης προστασίας και ελέγχου των τρένων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως υπογράμμισε, τα συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα, «χειμώνα-καλοκαίρι, με ζέστη, βροχή και κρύο», ώστε να επιτευχθεί, όπως είπε, «ο εθνικός στόχος: ο σιδηρόδρομος να μπει επιτέλους σε νέες ράγες». Ο κ. Κυρανάκης ευχαρίστησε την εταιρεία ΜΕΤΚΑ και τους εργαζόμενους στα εργοτάξια, σημειώνοντας ότι «σε σύγκριση με πολλά άλλα δημόσια έργα που έχουμε δει στη χώρα, οι ρυθμοί εδώ είναι ιδιαίτερα υψηλοί και δείχνουν συνέπεια», προσθέτοντας πως έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και τα νέα τρένα που προγραμματίζεται να ενταχθούν στο δίκτυο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφορικά με την ολοκλήρωση των έργων ο υπουργός ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις: «Οι όποιες δυσκολίες προέκυψαν από κακοκαιρίες και έντονες βροχοπτώσεις έχουν καλυφθεί από τα συνεργεία. Πρόκειται για ένα δημόσιο έργο που παρακολουθούμε πρακτικά κάθε εβδομάδα, ώστε αυτή τη φορά να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο κόσμος περιμένει αυτό το έργο και είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε ως το τέλος».