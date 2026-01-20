Για μια ακόμη φορά, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Νέα Δημοκρατία υπερασπίστηκε τη θέση ότι έχουν ήδη εξεταστεί όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες και άρα θα πρέπει να κλείσει ο κύκλος των συνεδριάσεων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο, επέμειναν ότι η διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι απαιτείται κλήση επιπλέον προσώπων, κυρίως για την τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, μετά από συνολικά 66 μάρτυρες, 42 συνεδριάσεις και περίπου 300 ώρες ακροάσεων, η πλειοψηφία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε νέα κλήση μαρτύρων, με τον εισηγητή της Ν.Δ. Μακάριο Λαζαρίδη να επισημαίνει πως οι πολίτες έχουν ήδη σχηματίσει γνώμη για την υπόθεση, προσθέτοντας ότι τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν διακομματικό χαρακτήρα. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση της αντιπολίτευσης για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση μαρτύρων και απέκλεισε την κλήση του ίδιου του πρωθυπουργού. Απέσυρε δε και την πρόταση για την κλήση μαρτύρων που αφορούν παλαιότερες διοικήσεις.

«Η χθεσινή κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη, η οποία αποκάλυψε κύκλωμα υπαλλήλων που συνεργάζονταν με παραγωγούς για να εκμεταλλεύονται τους ευρωπαϊκούς πόρους, αναδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί περί “γαλάζιου σκάνδαλου” και “γαλάζιων ακρίδων” δεν έχουν βάση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λαζαρίδης, επιχειρώντας να διαψεύσει τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη, κατηγόρησε την πλειοψηφία για «οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης» και ζήτησε να εξεταστούν πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο κατά την τρέχουσα διακυβέρνηση. «Γιατί να εξετάσουμε πρώην υπουργούς του προηγούμενου αιώνα και όχι τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου που ήταν υπεύθυνοι κατά την περίοδο που οργανωνόταν η παράνομη δράση;», αναρωτήθηκε, προτείνοντας την κλήση, μεταξύ άλλων, του βουλευτή Μάριου Σαλμά, του προσωρινού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά, του προέδρου της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και άλλων στελεχών του οργανισμού.

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και ΚΚΕ κατηγόρησαν με τη σειρά τους την κυβέρνηση για σκοπιμότητα και προσπάθεια συγκάλυψης. Ο Βασίλης Κόκκαλης μίλησε για «προφάσεις εν αμαρτίαις», ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου επισήμανε ότι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας επιχειρούν να διαχυθούν οι πολιτικές ευθύνες και να υποβαθμιστεί η έρευνα.

Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της, όμως, με την παρέμβαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέκρινε σφοδρά το προεδρείο και την πλειοψηφία λέγοντας: «Λυσσάτε για να μην εξεταστούν κρίσιμοι μάρτυρες. Πρόκειται για μεθόδευση προκειμένου να κλείσει η Εξεταστική», ζητώντας ξανά την κλήση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βουλευτών και υπουργών της ΝΔ, καθώς και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του Αυγενάκη και του Βορίδη με κρίσιμους μάρτυρες. Παράλληλα, αιτήθηκε την κατάθεση της αντιπροέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, Μαρίας Συρεγγέλα, και της κόρης του Ανδρέα Στρατάκη (του επονομαζόμενου «Χασάπη»).

Μάλιστα, η κ. Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρές προσωπικές επιθέσεις προς το πρόσωπο του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, κατηγορώντας τον για «τραμπουκισμό» ειρωνευόμενος τη θέση του, ενώ ο ίδιος προσπάθησε να διατηρήσει την τάξη και να προειδοποιήσει για πιθανή λήψη μέτρων. Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά για να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση και συνεχίστηκε με την κατάθεση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπηρέτησε στο εν λόγω πόστο από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 18 Ιουλίου 2015.