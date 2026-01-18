Μια εφ’ όλης της ύλης και εκτενής συνέντευξη έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στην εφημερίδα «Το Βήμα». «Το αίτημα να καταβληθούν όσο πιο έγκαιρα γίνεται οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ή να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Αυτό που με εξέπληξε ήταν η άρνηση διαλόγου με τον Πρωθυπουργό, όταν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου διάλογος με την κυβέρνηση γινόταν κανονικά» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Αποδίδει δε, την άρνηση «στην ύπαρξη διάφορων κομματικών στοχεύσεων από ορισμένους συμμετέχοντες. Κυρίως, όμως, υπήρξε μια επίδειξη υπερεγώ και ενός τσαμπουκά από κάποιους που τελικά αφαίρεσε μεγάλο μέρος από το κεφάλαιο συμπάθειας που είχαν όσοι ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες και τα μπλόκα. Τελικά αυτή η αναταραχή άφησε μια πολύ χρήσιμη μεταρρύθμιση, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και την υιοθέτηση ενός νέου δίκαιου συστήματος υπέρ των πραγματικών παραγωγών», αναφέρει.

Ειδικά δε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει: «Εμείς αναλάβαμε τις ευθύνες μας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν τα καταφέραμε σε αυτόν τον τομέα. Η συζήτηση στην εξεταστική επιτροπή ανέδειξε τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δεν προέκυψε ζήτημα ποινικής ευθύνης των δύο υπουργών, και δεν κατάλαβα να υπάρχει από την αντιπολίτευση ένα τέτοιο επιχείρημα, το οποίο θα μπορούσε να το εγείρει κατά την ώρα της εξέτασής του, να το σημειώσει έστω πολιτικά. Δεν έχει γίνει αυτό. Στην πράξη η αντιπολίτευση προσχώρησε στην άποψή μας γιατί δεν έχει θέσει ξεκάθαρα ζήτημα ποινικών ευθυνών υπουργών».

«Ο λαϊκισμός δεν περιμένει από εμάς να τροφοδοτηθεί»

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει ότι «ο λαϊκισμός δεν περιμένει από εμάς να τροφοδοτηθεί. Υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία λιγότερο ή περισσότερο ρίχνουν συνέχεια λάδι στη φωτιά του λαϊκισμού. Εκείνο που μπορώ να σας πω σε σχέση με τους θεσμούς είναι δύο πράγματα. Ότι σε σχέση με το 2019 έχουμε βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση και η Βουλή. Στη δικαιοσύνη αναθεωρήθηκε η διαδικασία για την επιλογή των δικαστών. Άρα έχουν γίνει βήματα προόδου σε όλα τα επίπεδα και αυτό αποτυπώνεται και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Μπορούν να γίνουν και άλλα, όμως, και «γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση για μια νέα μεταπολίτευση, που μπορεί να αφορά το άρθρο 86, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, τον τρόπο λειτουργίας συνολικότερα του πολιτικού συστήματος».

Και, ακολούθως, «ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Γιατί θεωρούμε ότι έτσι όπως έχουν λειτουργήσει οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν έχουν παραχθεί τα ποθούμενα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά όμως ακόμα και αν ήταν κάποιος φανατικός υπέρ της συνεργασίας διερωτώμαι ποιος θα συνεργαζόταν με ποιον σήμερα στην Ελλάδα. Ρωτάω λοιπόν εγώ ως Έλληνας πολίτης, πού πάμε με αυτήν την τοξικότητα και την εχθροπάθεια; Ποια προοπτική έχει ο τόπος, ο οποίος χρειάζεται κάποιες συναινέσεις στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην εκπαίδευση, στον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Εδώ και καιρό είναι κενές οι θέσεις σε τρεις ανεξάρτητες αρχές. Τι μας εμποδίζει να προχωρήσουμε συναινετικά;», διερωτάται.

Σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη, «η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ένα εργαλείο για να χτίσουμε ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και στους πολίτες. Είναι ευκαιρία για μια συνολική θεσμική επανεκκίνηση της χώρας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με πείσματα, ακρότητες και ύβρεις. Εκτός αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε μπροστά με έναν πετροπόλεμο». Στην ερώτηση, μάλιστα, αν αυτός ο πετροπόλεμος προέρχεται κυρίως από τα αντισυστημικά κόμματα, παλιά και εκκολαπτόμενα, απαντά ως εξής: «Όχι μόνο. Το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές υπερβάλλει αδικώντας τον εαυτό του και απομακρύνοντας τους ψηφοφόρους του».

Σε ένα άλλο θέμα, τον διακομματικό διάλογο για το εθνικό απολυτήριο, σημειώνει για το ΠΑΣΟΚ ότι «πρώτο επίσης θα πρέπει να συμμετάσχει μαζί με τα άλλα κόμματα στον εθνικό διάλογο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τροποποιήσουμε τις θέσεις μας, όπου χρειάζεται, προκειμένου να καταλήξουμε από κοινού σε μια πρόταση για το νέο λύκειο και το εθνικό απολυτήριο».

Για το γενικό πολιτικό πλαίσιο δηλώνει ότι «πέρα από τα όποια υπαρκτά προβλήματα, είμαστε στον έβδομο χρόνο της κυβέρνησης. Ας μην υποκρινόμαστε, αρχίζει να υπάρχει κόπωση για μια μερίδα της κοινής γνώμης και του εκλογικού σώματος», αναγνωρίζει και υπογραμμίζει: «Εμείς έχουμε τρεις υποχρεώσεις. Πρώτον, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και το εφαρμόζουμε. Δεύτερον, να έχουμε μια ρεαλιστική και σοβαρή προσέγγιση για την Ελλάδα του 2030, γιατί ο κόσμος δεν ψηφίζει από ευγνωμοσύνη, αλλά με προσδοκία. Τρίτον, να επισημαίνουμε ότι στο σημερινό σκηνικό η μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ακόμα και αυτός που για ιδεολογικούς λόγους δεν είναι κοντά μας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μόνο κόμμα που έχει ρεαλιστική ατζέντα και στελέχη ικανά να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα της χώρας».

Σε ερώτηση για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της παράταξης, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κωστής Χατζηδάκης απαντά: «Εγώ τους σέβομαι όλους και δεν πρόκειται να κάνω κριτική σε πρόσωπα». Αλλά, συνεχίζει, «εκείνο που βλέπω αντικειμενικά είναι ότι στην οικονομία μειώσαμε την ανεργία από 18% στο 8% δημιουργώντας μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα η θέση της χώρας είναι πολύ ισχυρότερη, ιδιαίτερα στη γειτονιά μας με παλαιότερες, αλλά και πιο πρόσφατες συμφωνίες και κινήσεις όπως για παράδειγμα ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και οι σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες του φθινοπώρου. Σε σχέση με το θεσμικό κομμάτι έχει γίνει πρόοδος και σας ανέφερα άλλωστε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά υπάρχουν και ζητήματα στα οποία έχουμε παραδεχτεί λάθη και ευθύνες. Ένα από αυτά ήταν οι επισυνδέσεις».

Για τα εκλογικά σενάρια εξ άλλου υπενθυμίζει: «Από την αυτοδυναμία απείχαμε και έξι μήνες πριν από τις εκλογές του 2023. Όποιος στοιχημάτιζε τότε για μη αυτοδυναμία θα έχανε, διότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%».

Ενώ στο ερώτημα, στην περίπτωση που χρειαστεί να κυβερνήσει με άλλο κόμμα η ΝΔ, αν, κατά την άποψή του, θα προτιμήσει το ΠΑΣΟΚ ή δεξιότερα κόμματα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει: «Φαντάζεστε ποια θα ήταν η προτίμησή μου. Δεν νομίζω ότι με έχετε κατατάξει στον χώρο της λαϊκιστικής δεξιάς ούτε της ακροδεξιάς. Αλλά δεν έχει σημασία η δική μου προτίμηση, διότι το ταγκό θέλει δύο. Αυτή την ώρα όλοι αρνούνται. Ας μείνουν με την απορριπτική στάση. Νομίζω ότι βλάπτει τους ίδιους», αναφέρει προσθέτοντας: «Παίρνω απόσταση από τους ψεκασμούς από όπου κι αν προέρχονται».

Κληθείς να σχολιάσει τις κυβερνητικές αντιδράσεις σε σχέση με ενέργειες του Προέδρου των ΗΠΑ, τονίζει ότι «η θέση της Ελλάδας, και στη δήλωση του Πρωθυπουργού, είναι σταθερά υπέρ του διεθνούς δικαίου. Από την άλλη πλευρά, η χώρα μας είναι επίσης σταθερά υπέρ της σφυρηλάτησης συμμαχιών ιδιαίτερα με τις ισχυρές χώρες παγκοσμίως, διότι ζούμε σε μια ταραγμένη περιοχή και σε μια ταραγμένη εποχή. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την ανάγκη για συμμαχίες και είναι πολύ σημαντικές οι αμυντικές συμφωνίες τόσο με τη Γαλλία όσο και με τις ΗΠΑ. Δεν είμαστε αφελείς για να αγνοήσουμε την τρικυμισμένη θάλασσα μέσα στην οποία καλούμαστε να κολυμπήσουμε».

Κλείνοντας με κάτι πιο προσωπικό, αλλά πολιτικό, τις ειδικές αποστολές που κατά καιρούς αναλαμβάνει, ο Κ. Χατζηδάκης δηλώνει ότι «δεν είναι ευχάριστο να χειρίζεσαι ακανθώδη θέματα και να δέχεσαι συνεχώς επιθέσεις. Πολλές φορές έχω σκεφτεί τι νόημα έχει αυτό την ώρα που ενδεχομένως άλλοι διαφυλάσσουν το πολιτικό τους κεφάλαιο και προχωρούν χωρίς καμία αμυχή. Πήρα τοις μετρητοίς αυτά που έμαθα από την οικογένειά μου και το σχολείο. Στην πολιτική είσαι, προφανώς, για λόγους φιλοδοξίας, αλλά και για λόγους εθνικού καθήκοντος. Θέλω όποια στιγμή φύγω να μην με θυμούνται μόνο για ευχάριστα λόγια που είπα ούτε για τις δημόσιες σχέσεις που έκανα, αλλά για πέντε βασικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Έχω φέρει σε πέρας τις αποστολές που μου ανέθεσαν τρεις διαφορετικοί πρωθυπουργοί. Ο κόσμος μέχρι στιγμής το έχει εκτιμήσει και στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις με ανέδειξε πρώτο βουλευτή. Το θέμα είναι πώς αισθάνεσαι το εθνικό καθήκον και τι σου λέει η συνείδησή σου», καταλήγει.