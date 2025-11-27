Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε νέες επικρίσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τετάρτης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό για στρατηγικές που, όπως είπε, στόχευαν στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε ο ίδιος «να έρθει ως κεντρώος». Ο κ. Κασσελάκης αναρωτήθηκε, μάλιστα, «γιατί έμεινε μετά το μπουζουξίδικο που δεν το αναφέρει; Γιατί δεν παραιτήθηκε τότε; Αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη ότι το κόμμα είναι πιόνια και εμείς θα παίξουμε το σύστημα σαν σκακιέρα με αηδιάζει».

Μιλώντας στο ΟΝΕ, ο ίδιος τόνισε ότι κατά την πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του, ο κ. Τσίπρας του υπέδειξε «πώς να στελεχώσω το γραφείο μου», ενώ για τα οικονομικά του κόμματος παραδέχθηκε ότι δεν είχε γνώση των δαπανών. Σύμφωνα με τον κ. Κασσελάκη, «έφυγαν αρκετά χρήματα από το ταμείο για το ινστιτούτο Πουλαντζά μεταξύ των δύο εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βρήκα άδεια ταμεία», ενώ στην υπενθύμιση ότι είχε αναφερθεί σε «μαύρα ταμεία» απάντησε πως «είμαι στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα».

Ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε επίσης ότι είχε επανειλημμένες συναντήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με μέσα ενημέρωσης όπως «την Αυγή και το Κόκκινο», όπου όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός του έλεγε «κλείστα, γιατί δεν τα κλείνεις;». Ο κ. Κασσελάκης πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ βασίζονταν «στη θολούρα και τη σύγχυση ότι θα ξεχάσει ο κόσμος. Το στοίχημα τους ήταν ότι θα τα παρατούσα και θα επέστρεφα στο Μαϊάμι, ε, όχι ρε γαμώτο υπάρχει και κόσμος που θέλει να προσφέρει στην πατρίδα ξέρω ότι δεν είμαι στην ίδια θέση και το κίνημα δημοκρατίας θέλει αλλαγές».

Σχολιάζοντας το βιβλίο του κ. Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης διερωτήθηκε: «Τι λύνει αυτό το βιβλίο από τα προβλήματα του κόσμου;» και υπογράμμισε ότι η δική του προσπάθεια δεν είχε στόχο να επικρατήσει επί του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «εγώ δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που ήθελα να βάλω ήταν λίγη κοινή λογική όχι το πουμαρό που είπα μετά για τη στρατιωτική θητεία, τη δικαιοσύνη κ.α.».

Απαντώντας στον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» που του αποδίδεται στο βιβλίο, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε: «αποκαλεί υπερφίαλους 150.000 που ψήφισαν και 600.000 που ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Το 15% και με τεράστιο πόλεμο απέναντι μου ήταν άθλος. Εσύ τους επέλεξες, δεν φταίνε εκείνοι, αν δεν σου έκαναν γιατί δεν τους άλλαξες; Υπήρχαν φράξεις, είχε προσφερθεί η θέση της επικεφαλής τη ΚΟ στην Αχτσιόγλου και είπε όχι και στον Χαρίτση το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών και μου το αρνήθηκε. Έκαναν λευκή απεργία όσο οι άλλοι έβγαιναν στα κανάλια και μιλούσαν για διάσπαση. Αυτό (σ.σ. ο ΣΥΡΙΖΑ) δεν μπορούσε να σωθεί γιατί αυτός που το έφτιαξε δεν ήθελε να σωθεί. Τώρα που μιλάω αυτό νιώθω ότι λερώνομαι».