Στην πορεία της Ελλάδας αναφέρεται, σε άρθρο του στους Financial Times, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας πως από «προβληματικό παιδί» της Ευρωζώνης έχει γίνει πλέον παράδειγμα προς μίμηση.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο άρθρο του, μιλά επίσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας με το gov.gr, μεταξύ άλλων.

«Η Ευρώπη πέρασε χρόνια αναγνωρίζοντας τι πρέπει να γίνει, αλλά χωρίς να ενεργεί με την απαιτούμενη ταχύτητα. Η πρόκληση της Ευρώπης σήμερα δεν είναι η έλλειψη ανάλυσης αλλά η έλλειψη συντονισμένης εφαρμογής. Η Ευρωζώνη πρέπει πλέον να μετατρέψει τις κοινές προτεραιότητες σε κοινά αποτελέσματα», σημειώνει ο υπουργός και αναφέρει πως «η εμπειρία της Ελλάδας δείχνει πώς η φιλοδοξία μπορεί να μετατραπεί σε πράξη».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη: «Την τελευταία δεκαετία, η χώρα μετέτρεψε τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις σε σταθερή αξιοπιστία. Το 2024, η Ελλάδα πέτυχε ένα από τα ισχυρότερα πρωτογενή πλεονάσματα στην Ευρώπη (κοντά στο 4,8% του ΑΕΠ) ενώ διατήρησε ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης».

Ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν την πορεία της Ελλάδας πριν δέκα χρόνια, λέει ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο υπουργός, «μόνο έξι από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ είχαν δημοσιονομικό πλεόνασμα πέρσι, και τα τέσσερα από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, είχαν περάσει από προγράμματα του ΔΝΤ τα τελευταία 15 χρόνια».

«Στη δική μας περίπτωση, μια χώρα που κάποτε θεωρούνταν το “προβληματικό παιδί” της Ευρωζώνης πλέον δανείζεται διεθνώς με αποδόσεις χαμηλότερες από άλλες χώρες της ΕΕ -μια ανατροπή που λίγοι θα είχαν προβλέψει πριν από μια δεκαετία», συνεχίζει ο κ. Πιερρακάκης.

Και αναφέρει: «Ο πρόσφατος προϋπολογισμός που κατατέθηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2026, με το δημόσιο χρέος να αναμένεται να πέσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ. Πριν από το 2030, το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει κάτω από το 120%, σηματοδοτώντας μια αποφασιστική και συμβολική ρήξη με το παρελθόν. Αυτή η βελτίωση αντικατοπτρίζει τα διαρκή πρωτογενή πλεονάσματα, την ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη και την πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερων επίσημων δανείων».

Τι είπε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το gov.gr

Στη συνέχεια, ο υπουργός μιλά για το πώς «η δημοσιονομική εξυγίανση συνοδεύτηκε από τον εκσυγχρονισμό του κράτους».

«Πριν από μια δεκαετία, οι πολίτες σχημάτιζαν ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες. Σήμερα, πάνω από 2.000 υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.gr, η οποία έχει επιτρέψει δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές σε δημόσιες υπηρεσίες. Από φορολογικές δηλώσεις έως την ίδρυση εταιρειών, διαδικασίες που κάποτε απαιτούσαν μέρες τώρα χρειάζονται λίγα λεπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει πλέον την Ελλάδα ανάμεσα στις ταχύτερα βελτιούμενες ψηφιακά χώρες της Ευρώπης», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης και αναφέρεται στις ψηφιακές ταυτότητες, λέγοντας πως στην Ελλάδα «η μετάβαση πήρε μορφή επειδή κατανοούμε ότι οι ψηφιακές ταυτότητες μειώνουν τις απάτες, επιταχύνουν συναλλαγές, επιτρέπουν ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες και ενισχύουν τη χρηματοοικονομική ένταξη».

«Ο ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής σημαίνει ότι η παραγωγικότητα, ο ανταγωνισμός και η ψηφιακή ανθεκτικότητα πρέπει να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη σκέφτεται και λαμβάνει συλλογικές αποφάσεις για το οικονομικό της μέλλον. Η εμπειρία της Ελλάδας προσφέρει μια πρακτική απεικόνιση αυτής της αρχής. Τους τελευταίους μήνες, υπήρξε ένα κύμα διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τραπεζικό τομέα και τις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και της επένδυσης της UniCredit στην Alpha Bank», γράφει ο υπουργός στο άρθρο του.

«Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί πλέον προειδοποιητικό παράδειγμα αλλά case study μετασχηματισμού»

Ο κ. Πιερρακάκης συνεχίζει λέγοντας πως ακόμη και μέσα σε αυτή την πρόοδο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει εγχώριες προκλήσεις. «Πρέπει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις για να ανασυγκροτήσει το κεφαλαιακό της απόθεμα. Οι εξαγωγές, αν και αυξάνονται, εξακολουθούν να αποτελούν μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με αντίστοιχες οικονομίες. Η παραγωγικότητα και οι πραγματικοί μισθοί πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται ώστε να διατηρηθεί η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό πυρήνα».

«Παράλληλα, οι δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τολμηρές, φιλικές προς την οικογένεια οικονομικές πολιτικές για τη στήριξη της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της δεξαμενής ταλέντου που στηρίζει τη μελλοντική ανάπτυξη. Η πρόσφατη φορολογική μας μεταρρύθμιση αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να αντιμετωπίσει τη δημογραφική συρρίκνωση, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε μικρές κοινότητες -ένα μέτρο σχεδιασμένο να μειώσει τα βάρη για τα νέα νοικοκυριά και να αναζωογονήσει τις αγροτικές περιοχές.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταλήγει: «Η ελληνική περίπτωση δεν αποτελεί πλέον προειδοποιητικό παράδειγμα αλλά case study μετασχηματισμού. Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν μας σήμερα δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, αλλά η απόδειξη ότι η αλλαγή είναι εφικτή -και παραμένει προσιτή για την Ευρώπη συνολικά».