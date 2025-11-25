Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα μετά την κυκλοφορία της «Ιθάκης» χθες, άσκησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για ένα «ακατανόητο βιβλίο», ενώ τόνισε πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν «ζήτησε ούτε μία συγγνώμη σε αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν» τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε δε, πως «η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη συμφωνία των Πρεσπών».

«Για μένα το βιβλίο του είναι ακατανόητο. Βγαίνει και λέει ότι ο Λαφαζάνης ήταν ufo που δεν ήξερε ότι έχει πέσει ο κομμουνισμός, η Κωνσταντοπούλου ήταν νάρκισσος, ο Βαρουφάκης ένας σελέμπριτι που δεν καταλάβαινε τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Όταν ένας CEO επιλέγει μόνο κακά στελέχη ή ένας πρωθυπουργός κακούς υπουργούς, φταίνε οι κακοί υπουργοί ή ο πρωθυπουργός;».

Αναφερόμενος στο κεφάλαιο της Συμφωνίας των Πρεσπών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «ο κ. Τσίπρας έχει δεσμεύσει τη χώρα και μέσα η ίδια η συμφωνία απαγορεύει την κατάργησή της αν κάποιος δεν τη σεβαστεί και γι’ αυτό δεν έχει να πει κάτι. Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη συμπάθεια της Μέρκελ για τον Τσίπρα προέρχεται από τη συμφωνία των Πρεσπών. Είχε κάνει πολιτική συμφωνία με τους Γερμανούς που την προσδοκούσαν για 15 χρόνια, έχει μπλέξει τη χώρα». Κάνοντας, δε, τον σταυρό του ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε «πώς σώθηκε η Ελλάδα, ότι η Ακρόπολη είναι όρθια ακόμα είναι θαύμα».

Τέλος, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πολύ μοιραίο και επικίνδυνο, φοβερό δημαγωγό» τονίζοντας ότι «δεν έχει αλλάξει αλλά θα τον υπερασπιστώ για την κωλοτούμπα μετά το δημοψήφισμα. Η μόνη ορθή πολιτική πράξη του ήταν αυτή. Μετά το δημοψήφισμα θα μπορούσε να πάει τη χώρα στη δραχμή και δεν θα μπορούσαμε να πούμε κιχ. Θα είχαμε εμφύλιο αίμα».

«Εμείς είχαμε δει τα σχέδια της ΕΚΤ σε μια τέτοια περίπτωση. Τα σχέδια ήταν ελικόπτερα που θα πετούσαν νερά και τρόφιμα στις μεγάλες πόλεις, ο στρατός γύρω από σούπερ μάρκετ και την ΤτΕ, να μας φέρνουν λεφτά από το εξωτερικό για να αγοράζουμε καύσιμα και φάρμακα. Η εποχή της δραχμής θα ήταν σαν τη Γάζα. Εκείνη τη στιγμή αν μας πήγαινε στη δραχμή δεν θα μπορούσε κανείς να τον σταματήσει, εγώ πιστεύω ότι θα ακολουθούσε εμφύλιος», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.