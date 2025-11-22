Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας μέσω του εκπροσώπου Οντσού Κετσέλι, μόλις 10 γραμμών, είχε τρία λάθη, κάτι που δεν συνηθίζεται σε σοβαρές διπλωματικές δηλώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση είχε καταθέσει τη Μεγάλη Τετάρτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ένα και μοναδικό χάρτη για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας μίλησε για έναν επικαιροποιημένο χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος, όπως σε δημόσια έγγραφα, δεν υπάρχει. Ο Κετσέλι σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για έναν χάρτη ο οποίος παραβιάζει τα δικαιώματα της Τουρκίας. Τόνισε ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις μελέτες που διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών. Ο Κετσέλι σημείωσε ότι ο χάρτης της Ελλάδας για το DMP παραβιάζει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Είναι κατανοητό ότι η Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου, προσπαθεί να επιβάλει την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της, την οποία δεν έχει επίσημα δηλώσει στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας τον χάρτη DMP. Η χώρα μας απορρίπτει αυτή την παράνομη απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος» τόνισε χαρακτηριστικά. Εδώ είναι το δεύτερο λάθος, καθώς η χώρα μας με τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο είχε επισυνάψει αναφορά ότι η συμφωνία αυτή αφορά και ανακήρυξη ΑΟΖ. Η διμερής συμφωνία, ως γνωστόν, ψηφίστηκε και από την Ελληνική Βουλή και έγινε νόμος του κράτους.

Άρα λοιπόν πώς δεν έχει επίσημα δηλώσει την ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο;

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κετσέλι καταλήγει στην ανακοίνωση: «Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αυτά τα σχέδια ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας, τα οποία δεν οριοθετεί με τους γείτονές της, συμπεριλαμβάνοντάς τα στον χάρτη DMP, είναι μονομερή μέτρα που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και αντίθετα με το διεθνές δίκαιο». Μα η Ελλάδα έχει ήδη οριοθετήσει με τους γείτονες Αιγύπτιους και τους Ιταλούς τα όρια της υφαλοκρηπίδας της στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία νιώθει ότι είναι περικυκλωμένη από τις εξελίξεις ερήμην της. Στην ορολογία του σκακιού, οι ΗΠΑ τοποθετούν τους παίκτες στην Ανατολική Μεσόγειο όπως εκείνη νομίζει. Ανέδειξε την Αίγυπτο ως κομβική χώρα για την εκεχειρία στη Γάζα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το παρών. Ανέδειξε την Ελλάδα με τις πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες. Στην Τουρκία της δίνει επίσης έναν ρόλο, όχι όμως τον πρωταγωνιστικό. Και η Άγκυρα στο σκάκι θα ήθελε να είναι η βασίλισσα. Όμως να ξέρουμε ότι και ο δυναμικός Τραμπ μπορεί να ανατρέψει τη σκακιέρα ανά πάσα στιγμή.

Άλλωστε το έδειξε με την εξής «χαριτωμένη» δήλωση: Την ημέρα της γαλοπούλας στις ΗΠΑ ο Τραμπ παρατήρησε μιλώντας στους συνομιλητές του ότι η τιμή της γαλοπούλας, -turkey στα αγγλικά- έχει πέσει. Σταμάτησε όμως αμέσως τη δήλωσή του λέγοντας ότι δεν εννοώ την Τουρκία, -Turkey στα αγγλικά- διότι «θα με πάρει ο φίλος μου ο Ερντογάν και θα μου κάνει παράπονα ότι λέω ότι πέφτει η τιμή της χώρας του».