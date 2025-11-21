«Ημέρα διπλής εορτής: Των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας», ήταν τα πρώτα λόγια του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου.

«Υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία. Σήμερα, με την “Ατζέντα 2030”, θωρακίζουμε την Πατρίδα μας με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό, τον κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος τους», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

«Χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους! Χάρη στη δική τους αφοσίωση στο καθήκον, η Ελλάδα υπερασπίζεται την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», κατέληξε ο υπουργός.