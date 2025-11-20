Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «παπάτζα και παραμυθά», με αφορμή σχόλιο που του ζητήθηκε για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, «Ιθάκη».

Στο ερώτημα για το πώς νιώθει ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει τι έγινε πριν το δημοψήφισμα και λίγο πριν κλείσουν οι τράπεζες, μιλώντας στο OPEN, ο υπουργός Υγείας τόνισε:

«Άκουγα σε ένα ηχητικό τον Αλέξη Τσίπρα να διαβάζει ένα κομμάτι από το βιβλίο του με την συμπαθέστατη σύζυγό του κ. Μπέτυ. Θα μιλήσω πολύ έξω καρδιά… Τον παραδέχομαι. Τέτοιος παπάτζας δεν έχει ξαναϋπάρξει στην Ελλάδα. Τέτοιος παραμυθάς.

Να το πω σωστά, να μην το πω λαϊκά. Εγώ στις εκδόσεις Γεωργιάδη για πωλητή τον προσλαμβάνω. Είναι φανταστικός. Τον άκουσα στο ηχητικό και σκέφτηκα δεν ντρέπεται; Δεν έχει τσίπα;».

Και συνέχισε: «Δηλαδή τι μας λέει ο κ. Τσίπρας; Ότι την ώρα που καταστρεφόταν η χώρα, που έκλειναν οι τράπεζες, αυτό που του έμεινε ήταν τα κεράκια του Ορφέα. Δηλαδή οι Έλληνες που δεν θα είχαν κεράκια να ανάψουν την επόμενη ημέρα, που δεν θα είχαν φως στο σπίτι τους, δεν τον ένοιαζε;

Άνθρωπο που έχει αξιοποιήσει ακόμα και τα γενέθλια του γιου του για ένα βιβλίο, δεν το έχω ξαναδεί. Ο κ. Τσίπρας είναι ο Νο 1 στις πωλήσεις βιβλίων. Περνά και εμένα και τον Βελόπουλο. Αυτό είναι σίριαλ που έχει κάνει τώρα».