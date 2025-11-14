Στη Βουλή συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ όχι μόνο για να απαντήσω στην επίκαιρη ερώτηση, αλλά για να απευθυνθώ σε κάθε εργαζόμενο, νέο και συνταξιούχο. Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Είναι ένα φαινόμενο διεθνές και μέλημά μας είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Βλέπω το καθημερινό άγχος πολλών γονιών για να καλύψουν τα έξοδα των παιδιών τους και να κάνουν δυο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, των επιχειρήσεων και των νέων ζευγαριών. Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια είναι η κορυφαία και πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα», τόνισε στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο πρωθυπουργός.

«Να δούμε από που ξεκινήσαμε το 2019. Όταν παραλάβαμε τα πάντα διαλυμένα. Το πρόβλημα του παγκόσμιου πληθωρισμού επίσης δημιουργήθηκε, όταν εμφανίστηκε η πανδημία. Ο κόσμος πάγωσε και γονάτισε. Η αντίδραση να πέσουν χρήματα στην αγορά ήταν άμεση. Πριν αποκατασταθεί η εφοδιαστική κρίση, ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δαπανήσαμε πάνω από 7 δισ. για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τώρα έχουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών. Οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στον χρόνο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η αλήθεια είναι ότι σε ορισμένες υποκατηγορίες του γενικού δείκτη τιμών τα πήγαμε χειρότερα από την ΕΕ. Στα τρόφιμα έχουμε όμως σχεδόν τον ίδιο δείκτη. Και εδώ και στην ΕΕ τα τρόφιμα αυξήθηκαν περίπου 40%. Είναι μύθος να λέμε ότι έχουμε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Εσείς βαφτίζετε το κρέας ψάρι, εγώ δεν θα βαφτίσω το ψάρι κρέας. Απέναντι στην επίμονη ακρίβεια η πολιτική της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Η καλύτερη απάντηση είναι η αύξηση των εισοδημάτων».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των μισθών τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε πάνω από τον πληθωρισμό, όπως και η μέση αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είμαι υπερήφανος γιατί η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει τους ενστόλους μας».

«Οι συνταξιούχοι είδαν τις πρώτες αυξήσεις επί ΝΔ. Οι μέσες αυξήσεις είναι 14% και πράγματι είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό, αλλά είναι απότοκο της κατάστασης που κληρονομήσαμε. Καλό είναι να το κάνουμε με στοιχεία πραγματικά συγκρίσιμα. Η Ελλάδα εισάγει το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος και αυτή τη στιγμή υπάρχει αύξηση παγκοσμίως στην τιμή του. Καλό είναι εδώ να μπορούμε να συμφωνούμε ποιους πόρους μπορεί να διαθέσει η οικονομία. Για να είμαστε συνεπείς με τους στόχους μας και να μην ξαναμπούμε σε επιτήρηση το ποσό που είχαμε να διαθέσουμε ήταν 1,76 δισ. ευρώ. Όχι 1,77, όχι 1,78. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να επιλέξει πού θα το διαθέσει. Δεν μπορεί όμως να υπερψηφίζετε τα μέτρα και να ζητάτε επιπρόσθετα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαι διατεθειμένος να μειώσω και άλλο του χρόνου τον φόρο στα ενοίκια»

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός επανέφερε στο τραπέζι τη μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια.

«Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση για να στηρίξουμε τους νέους και όσους έχουν ανάγκη. Ψηφίσατε παρόν αλλά στηρίξατε τα ¾ των άρθρων. Για τη ΝΔ η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πραγματικότητα. Αν θεωρείται ότι η ενίσχυση που δώσαμε είναι μικρή να πείτε από που θα βρείτε τους πόρους γιατί τα νούμερα είναι “ξεροκέφαλα”.

Το πρόβλημα των ενοικίων είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και αυτό που είπα το επαναλαμβάνω: αυτό που είναι καλό για τον ιδιοκτήτη είναι κακό για τον ενοικιαστή. Γι αυτό είπαμε ότι θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο πίσω στις 30 Νοεμβρίου. Έχω δεσμευθεί ότι αν δούμε μεγαλύτερη συμμόρφωση θα μειώσω και άλλο του χρόνου τον φόρο στα ενοίκια. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα πάρουν ένα έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ και μέσα σε μια διετία καταργούμε την προσωπική διαφορά. Αναφερθήκατε υποτιμητικά στα 2180 προϊόντα. Αδικείτε την προσπάθεια αυτή και το υπ. Ανάπτυξης που κατάφερε και πέτυχε μειώσεις μεσοσταθμικά 8% για πολλά προϊόντα. Θεσπίσαμε την Ενιαία Αρχή προστασίας του καταναλωτή. Για το ιδιωτικό χρέος είπατε ότι αυξήθηκε όχι μειώθηκε κατά 2 μονάδες. Είπατε ότι ο εξωδικαστικός απέδωσε ελάχιστα αλλά βλέπω ότι πάνω από 46.000 πολίτες έχουν κάνει ρύθμιση 15 δισ. ευρώ».

«Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα και σεβόμαστε τους συμπολίτες μας αλλά τους μιλάμε με ειλικρίνεια»

Ο πρωθυπουργός, στη δευτερολογία του, επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον κατηγόρησε πως «τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Δεν μπορείτε να ψηφίζετε τα μέτρα που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ και να προτείνετε και άλλα. Πέρασαν οι εποχές που μπορούσατε να τάζετε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Η ελληνική οικονομία δεν αντέχει οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ. Έχετε κάνει την άσκηση για να δείτε ποιο θα ήταν το τελικό όφελος για τον καταναλωτή; Θα ήταν ψίχουλα. Η δική μας άποψη για το ζήτημα είναι σαφής και στα νησιά τον μειώσαμε για να διορθώσουμε μια βαθιά ανισότητα. Και χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ έχουμε σε μια σειρά προϊόντων. Η εμπειρία μας είναι ότι τις μειώσεις ΦΠΑ δεν τις καρπώνεται ο καταναλωτής αλλά ο έμπορος. Δεν ξέρω αν τα ρεβύθια είναι 15 φορές πιο ακριβά αλλά είναι άδικο και παραπλανητικό να χρησιμοποιεί κάποιος παραπλανητικά παραδείγματα. Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα και σεβόμαστε τους συμπολίτες μας αλλά τους μιλάμε με ειλικρίνεια για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι.

Αυτή η κυβέρνηση πήρε πίσω από τους ηλεκτροπαραγωγούς το 90% των κερδών. Δεν φορολογήσαμε τα διυλιστήρια; Γίνεται συζήτηση για την κολλημένη βελόνα στο κόμμα σας. Δεν είναι κολλημένη αλλά πάει προς την λάθος κατεύθυνση. Χρησιμοποιείτε παραπλανητικό λόγο. Εμείς εφαρμόζουμε πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος τις οποίες οι πολίτες θα δουν σύντομα.