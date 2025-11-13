«Η χθεσινή εξέλιξη είναι πολύ θετική», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχετικά με τις ανακοινώσεις που έκαναν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Θυμίζεται ότι την Τετάρτη, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης διακυβερνητικής συνόδου Αθήνας-Λευκωσίας, ο πρωθυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας».

Στη συνέχεια, ο Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στο Open, εξήγησε ότι «στη γεωπολιτική ειδικά αυτή την περίοδο οι εξελίξεις “τρέχουν” με πολύ μεγάλη ταχύτητα και δεν υπάρχουν κενά, στη γεωπολιτική δεν υπάρχει κενό. Όταν αποφασίζει η Ευρώπη και η Αμερική ότι “θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο”, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου. Θα βρεθεί. Το θέμα είναι ποια χώρα θα “τρέξει” γρήγορα και αποφασιστικά να είναι η χώρα της πύλης εισόδου. Αυτό το έκανε η Ελλάδα».

«Πολύ μεγάλες οι συνθήκες ανάπτυξης»

«Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ μεγάλη συνάντηση όπου είχαμε 80 Αμερικάνους αξιωματούχους, αλλά και 25 υπουργούς ενέργειας από όλο τον κόσμο. Εκεί, λοιπόν, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και όχι μόνο από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά από τις χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ. Γιατί; Γιατί ο κόσμος “τρέχει” και οι διασυνδέσεις, οι εμπορικοί δρόμοι, αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός εμπορικός δρόμος που έχει το όνομα IMEC και έχει ως στόχο να φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας προς την Ευρώπη. Περνάει από τον αραβικό κόσμο και στη συνέχεια Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδα-Ευρώπη. Εκεί, λοιπόν, δημιουργήθηκαν συνθήκες ενός ενδιαφέροντος ευρύτερου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Κύπρου-Ισραήλ και άρα αποφασίστηκε από τους δύο επικεφαλής η ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία και να λήξουν όλες οι εκκρεμότητες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς αν το έργο αυτό θα έχει αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών, ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε ότι «ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για την Ελλάδα δεν είναι και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι μόνο τσέπη. Όμως, η διασύνδεση Κύπρος-Ισραήλ αλλά και Ισραήλ-Αραβικός κόσμος-Ινδία, αυτό είναι πολλή τσέπη. Γιατί τα εμπορικά προϊόντα της Ινδίας βρίσκουν πύλη εισόδου στην Ευρώπη. (…) Αν ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ινδία θα βλέπει αυτόν τον δρόμο ως τον πιο ασφαλή για τα προϊόντα της και αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη για τη χώρα μας, για τα λιμάνια μας, για μια σειρά νέων θέσεων εργασίας. Η Ινδία έχει έναν παραγόμενο πλούτο ο οποίος, εάν διοχετευθεί στην Ευρώπη και μέσω της Ελλάδας -όχι ανταγωνιστικά με την Ιταλία και τη Γαλλία-, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες συνθήκες ανάπτυξης».

«Μεγάλο το ενδιαφέρον από τις αμερικανικές εταιρείες»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες. «Είμαστε σε μία φάση διερεύνησης. Οι Αμερικάνοι, αλλά και όσοι θέλουν να επενδύσουν σε ένα μακροπρόθεσμο έργο, θέλουν τα νούμερα, θέλουν τα στοιχεία, θέλουν να καταλάβουν τι, πώς, πού. Όμως, αυτό το πρότζεκτ έχει μια ευρύτερη -όπως ανέδειξα- γεωπολιτική διάσταση, η οποία λειτουργεί πολυδιάστατα. Ουσιαστικά, διασυνδέει την Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή που η αμερικανική ηγεσία θέλει να ενισχύσει αυτή τη στιγμή».

«Όταν ξεκινήσαμε και πήγαμε πέρυσι τον Μάιο στο Τέξας, αν με ρωτάγατε ότι σε έξι μήνες οι δύο μεγαλύτερες εισηγμένες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο θα διάλεγαν την Ελλάδα σαν πρώτη προτεραιότητα και συνεργάτη, εγώ εκείνη τη στιγμή θα σας έλεγα “το παλεύουμε, το θέλουμε, δεν μπορώ να το βεβαιώσω”».

«Θεωρώ ότι η χώρα μας έχει σημαντική γεωγραφική θέση, είμαστε μεταξύ τριών ηπείρων και το αμερικανικό δίκαιο λέει ότι, από εκεί που περνάει το αμερικανικό φυσικό αέριο, από εκεί που επενδύουν οι αμερικανικές εταιρείες, δεν ακουμπάει κανένας», πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου.