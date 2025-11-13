Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, επικεντρώθηκε στη μεγάλη εικόνα που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, βάζοντας στην άκρη τις διαφωνίες που έχουν προκύψει με την ηλεκτρική διασύνδεση. Αποφάσισαν, μάλιστα, να προχωρήσουν στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου, έτσι ώστε να μπορεί αυτό δυνητικά να ενισχυθεί και με την είσοδο ισχυρών επενδυτών.

Όμως, η είδηση ήρθε από τη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Κύπρου στους Financial Times. Διότι, όπως προκύπτει, η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αναλαμβάνει από την 1η Ιανουαρίου, μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις που αφορούν τόσο τις συνομιλίες για το Κυπριακό όσο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πρότεινε, λοιπόν, να προσκληθεί ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε άτυπες συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Κάτι τέτοιο θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα αναφορικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, όπως εκτίμησε, και η αλήθεια είναι ότι πιθανή θετική απάντηση από τον Ερντογάν θα άλλαζε άρδην το κλίμα. Όμως, βασικό εμπόδιο σε αυτό είναι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Το άλλο σημείο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι η πρωτοβουλία του να γίνουν μικρά βήματα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Μπορούμε να ξεκινήσουμε με την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους επιχειρηματίες. Και, ταυτόχρονα, η Τουρκία θα μπορούσε να ανοίξει ένα λιμάνι για πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία. Από το 1987, κανένα πλοίο με κυπριακή σημαία δεν μπορεί να πλησιάσει την Τουρκία». Εάν και αυτό συμβεί, τότε θα βοηθήσει πολύ και τον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Ο Κύπριος ηγέτης υποστήριξε, ακόμα, ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τουρκία θα πρέπει να επαναληφθούν, μετά την πρόσφατη εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.

Κρατάμε, επίσης, την έμμεση πρόσκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να παρέμβει. Διότι σημείωσε με νόημα στις δηλώσεις του ότι, επί χρόνια, υπήρχε η αντίληψη ότι οι ΗΠΑ είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή, αλλά η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο άλλαξε αυτή την κατάσταση. «Τουλάχιστον τώρα βλέπουμε ενδιαφέρον από τον Τραμπ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την αμερικανική προεδρία, ακόμα κι αν υπάρχουν διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα.

Άφησε, όμως, αιχμές προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Κομισιόν μπορεί να είναι έτοιμη. Δεν είμαι σίγουρος αν τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα ή αν κρύβονται πίσω από την Κύπρο», είπε.

Σε όλες αυτές τις σκέψεις, Αθήνα και Λευκωσία έχουν την ίδια στάση, όπως επίσης και στα θέματα της ενέργειας. «Η Ελλάδα ακολουθεί την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων, υπενθυμίζοντας ότι μετά από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά εντός των επόμενων 18 μηνών στο Ιόνιο», είπε ο πρωθυπουργός, στέλνοντας και εκείνος το μήνυμα προς τις ΗΠΑ ότι υπάρχουν δύο χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο στις οποίες μπορεί να βασίζεται.