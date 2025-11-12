Στο όραμά του για την «Αττική του 2028», με την υλοποίηση έργων πνοής σε κάθε δήμο, στη στρατηγική για τη διαχείριση των μεγαλύτερων ζητημάτων της καθημερινότητας, αλλά και στην ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας στην Αυτοδιοίκηση, αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Δημοκρατία» και τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Φανίδη.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε πως η «Αττική του 2028» σημαίνει ασφάλεια, νοικοκύρεμα και κυρίως, αποτέλεσμα. Μια Αττική που σε σέβεται, που δεν μεταθέτει ευθύνες, δεν κρύβει τα προβλήματα, δεν μιλά με υποσχέσεις, αλλά με πράξεις. Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε επίσης στο προσωπικό του βίωμα από τη γειτονιά του, τον Βύρωνα, λέγοντας πως η πολιτική έχει αξία μόνο όταν αγγίζει τη ζωή των πολλών: «Πατριωτισμός για μένα δεν είναι τα λόγια. Είναι οι πράξεις που αφήνουν τον τόπο μας καλύτερο, πιο δίκαιο και αξιοπρεπή», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στα 54 αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο περιφερειάρχης τόνισε ότι η Αττική αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των φυσικών κινδύνων: «Η εποχή των αποσπασματικών επεμβάσεων έχει τελειώσει. Τα έργα έχουν σαφή χρονοδιαγράμματα και καθημερινή επίβλεψη», είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε την άμεση συνεργασία με τους δήμους προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «κανένας δήμος δεν μένει έξω από τον σχεδιασμό. Δεν υπάρχουν ημέτεροι, υπάρχουν προτεραιότητες και αντικειμενικά κριτήρια».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον φαληρικό όρμο, το οποίο χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό στοίχημα της Αττικής», που θα παραδοθεί στο τέλος του 2028. Όπως επεσήμανε ο περιφερειάρχης, «είναι η επιστροφή του παραλιακού μετώπου στους πολίτες. Ένας ανοιχτός, πράσινος, ζωντανός χώρος 741 στρεμμάτων χωρίς αποκλεισμούς. Παρά το γεγονός ότι παραλάβαμε το έργο στα πρόθυρα απένταξης, εξασφαλίσαμε 370 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν και αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας».

Σχετικά με την ετοιμότητα της περιφέρειας απέναντι σε φυσικές καταστροφές, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι καμία κοινωνία δεν μπορεί να είναι «έτοιμη για όλα», ωστόσο η Αττική σήμερα είναι πιο έτοιμη από ποτέ. «Επενδύουμε στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και στην αποκατάσταση, σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, την Πολιτική Προστασία και τους δήμους», είπε.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στην ψηφιακή μετάβαση της περιφέρειας με έμφαση στο πέρασμα από την «ψηφιακή εξυπηρέτηση» στην «έξυπνη διοίκηση», αλλά και στη δημιουργία ενός πρότυπου «Παρατηρητηρίου Έργων», μέσω του οποίου ο πολίτης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη των παρεμβάσεων της περιφέρειας στη γειτονιά του σε πραγματικό χρόνο.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες αλλαγές στους αντιπεριφερειάρχες, εξήγησε ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή ανανέωσης και αξιολόγησης, ενώ η συνέχεια των έργων εξαρτάται από το σχέδιο, τις διαδικασίες και τη συλλογική λειτουργία της ομάδας. «Η διοίκηση δεν είναι τίτλος. Είναι καθημερινή προσφορά απέναντι σε αυτούς που μας εμπιστεύθηκαν».

Για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, ο περιφερειάρχης τόνισε την ανάγκη ριζικής αλλαγής μοντέλου και έθεσε ως στόχο την επίτευξη έως το 2030 ποσοστού 55% ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε επίσης στη θεσμική και οικονομική εξυγίανση του ΕΔΣΝΑ.

Ερωτηθείς για το επικείμενο συνέδριο της ΕΝΠΕ, ο περιφερειάρχης τόνισε πως ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης αποτελεί μια κρίσιμη ευκαιρία να αποκτήσει η χώρα μας ένα πραγματικά σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας των περιφερειών. Δήλωσε μάλιστα αποφασισμένος να διεκδικήσει «από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων τους πόρους που αναλογούν στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας», καθώς και να προωθήσει σε θεσμικό επίπεδο την ενίσχυση των μηχανισμών διαφάνειας.

Κλείνοντας, ο περιφερειάρχης μίλησε για τη βαθιά αγάπη του στον θεσμό της Αυτοδιοίκησης: «Αν έπρεπε να επιλέξω μόνο μία από τις θέσεις που υπηρέτησα, θα διάλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη την Αυτοδιοίκηση. Εκεί δοκιμάζεσαι κάθε μέρα. Και όσο οι πολίτες της Αττικής με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, θα είμαι παρών. Γιατί το έργο αυτό δεν τελειώνει σε μία θητεία. Και εγώ δεν συνηθίζω να αφήνω διαδρομές στη μέση», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.