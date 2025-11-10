Ως «ιστορική εθνική επιτυχία» χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ News το αποτέλεσμα της συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξένησε η Ελλάδα την Πέμπτη 6 και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. «Η χώρα μας μετατρέπεται σε κεντρική αρτηρία ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή σε μία περιοχή 100 εκατ. ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα έχουμε τον περιορισμό της Τουρκίας», σχολίασε ο υπουργός.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «η κυβέρνηση, με αποφασιστικότητα και σχέδιο, έτρεξε γρήγορα ώστε το αμερικανικό φυσικό αέριο που αποφάσισε και η Ευρώπη και η Αμερική να διοχετευθεί στην Ευρώπη, να πείσουμε τους Αμερικανούς συμμάχους μας να έρθει μέσω Ελλάδας. Αυτό έχει πολύ σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Από τον Μάιο και την πρώτη μας επίσκεψη σε Χιούστον και Ουάσινγκτον, προτείναμε στους Αμερικανούς η ουσιαστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο να γίνει μέσω μίας χώρας που έχει τόσο την υποδομή -Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη– όσο και την πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Η χώρα μας εκμεταλλεύτηκε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αξιοποίησε τη γεωγραφική της θέση και την ελληνική ναυτιλία».

Οι συμφωνίες που κάνουν την Ελλάδα πρωταγωνιστή των εξελίξεων

Στη συνέχεια, ο υπουργός μίλησε για τις σημαντικότερες συμφωνίες που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου: «Πρώτον, ExxonMobil-Helleniq Energy-Energean, για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια, εντός των επομένων 18 μηνών. Δεύτερον, συμφωνία για τον κάθετο άξονα, μίας κεντρικής αρτηρίας ανάπτυξης, για να μπορεί το αμερικανικό φυσικό αέριο να φτάνει στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης μέσω της Ελλάδας. Τρίτον, μακροχρόνιο συμβόλαιο αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ελλάδα με ΔΕΠΑ-AKTOR. Για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό αέριο χρειάζονται υποδομές, για τις υποδομές χρειάζονται μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Όλα αυτά κλείδωσαν και έκαναν τη χώρα μας συνδιαμορφωτή και πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Τέταρτον, το 3+1, με τη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ, όπου δηλώθηκε υποστήριξη των ΗΠΑ σε όλα τα έργα ενεργειακής σύνδεσης που υφίστανται ή θα γίνουν, τη δημιουργία ενός ενεργειακού κέντρου, τη διασφάλιση σταθερότητας και ενίσχυσης της Ανατολικής Μεσογείου».

«Στόχος η ενεργειακή αυτάρκεια, ο αυξημένος εθνικός πλούτος, περισσότερες θέσεις εργασίας, γεωπολιτική ασφάλεια»

Ως προς πιθανή νέα εξάρτηση από το αμερικανικό φυσικό αέριο, από τις ΗΠΑ, ο υπουργός τόνισε: «Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η διαφοροποίηση των πηγών: οι ανανεώσιμες πηγές που φέρνουν το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας, η αξιοποίηση της ευκαιρίας για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο -κάποιος θα έφερνε το αμερικανικό φυσικό αέριο, ποιος; η Τουρκία, Πολωνία, η Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα;-, ενώ συγχρόνως αξιοποιούμε τις δικές μας πηγές, με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Στόχος, η ενεργειακή αυτάρκεια, ο αυξημένος εθνικός πλούτος, περισσότερες θέσεις εργασίας, γεωπολιτική ασφάλεια – καθώς οι ΗΠΑ προστατεύουν τον ενεργειακό διάδρομο από τον οποίο θα περνά το φυσικό τους αέριο».

Αναφέρθηκε, δε, στην κριτική της σταθερής θέσης του πρωθυπουργού και της χώρας μας κατά της εισβολής της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας -«πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να κάνουμε αλλιώς, όταν έχουμε την τουρκική εισβολή κατά της Κύπρου»-, από κάποιους που την υποτιμούσαν, θεωρώντας τη «δεδομένη» και ότι δεν μας επιφέρει κάποιο κέρδος. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «η θέση αυτή αρχής επιδοκιμάστηκε, με την πολύ μεγάλη γεωπολιτική αυτή εξέλιξη».

Παπασταύρου: Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των πολιτών

Σχετικά με την καθημερινότητα των πολιτών, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου. Χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό κάθε οικογένεια να γνωρίζει εγκαίρως τι δικαιούται, ώστε να προγραμματίζει με ασφάλεια τον προϋπολογισμό της για τον χειμώνα», υπενθυμίζοντας ότι το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως και 1.200 ευρώ, για τις περιοχές με βαρύτερες κλιματολογικές συνθήκες.

Αναφέρθηκε επίσης, στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά λόγω της αυξημένης συμμετοχής. «Από τα 223 εκατομμύρια ανεβάσαμε τον προϋπολογισμό στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν τριπλασιάσαμε τους διαθέσιμους πόρους, γιατί πάνω από 100.000 επιπλέον νοικοκυριά έδειξαν ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρει πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς τιμές ενέργειας και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για τη στήριξη των πολιτών, ώστε «η αποκλιμάκωση των πιέσεων να έχει διάρκεια και κανείς να μην μείνει πίσω».