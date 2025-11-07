Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, βίντεο με την πορεία του τρένου στη Σίνδο. Για το συγκεκριμένο τρένο έχει γίνει αρκετή συζήτηση, αφού αρκετοί υποστήριξαν ότι μπήκε στην αντίθετη γραμμή.

Όπως εξήγησε, όμως, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης: «Το τρένο ουδέποτε μπήκε στην αντίθετη γραμμή, καθώς η διαδρομή του είχε προγραμματιστεί και ελεγχόταν πλήρως μέσω συστήματος τηλεδιοίκησης».

«Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή», εξήγησε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video η προγραμματισμένη οπισθοπορία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού».

«Η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα. Κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου», τόνισε.

Τέλος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε: «Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου».