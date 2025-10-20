Πραγματοποιήθηκε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο στη γραμμή του προαστιακού από το Nέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης μέχρι τη Σίνδο και στο τέλος του Νοεμβρίου του 2025, ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι έχει αρχικά ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει λειτουργία του προαστιακού για να εξυπηρετεί τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου και τους εργαζόμενους στη Βιομηχανική Περιοχή, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Παράλληλα τον επόμενο μήνα θα δημοπρατηθεί το έργο για τον δυτικό προαστιακό και τους υπόλοιπους σταθμούς στο βόρειο κλάδο του έργου και οι σταθμοί θα παραδίδονται τμηματικά. Οι σταθμοί ανακαινίζονται. Και ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης και της Σίνδου και οι σταθμοί του προαστιακού. Τοποθετούνται στέγαστρα, καθίσματα, ηλεκτρονικά συστήματα, φωτισμός, δημιουργούνται θέσεις πάρκινγκ.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πώς τον Μάρτιο του 2026, όταν θα λειτουργεί και η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, θα έχει συντελεστεί μια «συγκοινωνιακή επανάσταση» στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα μπορεί κάποιος να μετακινείται από την Καλαμαριά μέχρι τη Σίνδο χρησιμοποιώντας μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και προαστιακό), με ότι αυτό σημαίνει για την ταχύτητα, την άνεση και την ασφάλειά τους.

Ο κ. Κυρανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, και ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, συμμετείχαν σε σύσκεψη του Συντονιστικό Συμβουλίου, στην οποία τέθηκαν επί τάπητος τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την διακοπή της λειτουργίας του Μετρό, από τις 10 Νοεμβρίου 2025 και για ένα μήνα.

Όπως είπαν και οι τρεις, η διακοπή αυτή είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να γίνουν απρόσκοπτα τα δοκιμαστικά δρομολόγια των νέων συρμών του Μετρό ( έχουν έρθει οι 7 από τους 15).

Στην αρχή του 2026 θα υπάρξει και άλλη διακοπή λειτουργίας του Μετρό για περίπου έναν μήνα, για να γίνουν όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις πριν από την έναρξη λειτουργίας της γραμμής προς Καλαμαριά.

Στη σημερινή σύσκεψη ανακοινώθηκε ότι όσο θα είναι κλειστό το Μετρό θα τεθεί σε λειτουργία η εναλλακτική γραμμή Μ1 του ΟΑΣΘ τα λεωφορεία της οποίας θα περνούν ανά 7 λεπτά και θα συνδέουν τη Νέα Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Θα κάνουν, δηλαδή, όλη τη διαδρομή του Μετρό.

Θα πυκνώσουν τα δρομολόγια άλλων λεωφορειακών γραμμών

Σε σύγκριση με μία μέρα πριν ανοίξει πέρυσι το Μετρό, σήμερα υπάρχουν 40 επιπλέον δρομολόγια αστικών λεωφορείων, σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

“Τέτοια μέρα, έναν χρόνο πίσω, κανένας δεν πίστευε ότι θα έχουμε Μετρό στη Θεσσαλονίκη, όπως κανένας δεν πίστευε ότι το Fly over θα τρέχει με τους ρυθμούς που τρέχει και έχει πάρει πλέον την τροπή του”, τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και δήλωσε πώς μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των παρεμβάσεων ” η Θεσσαλονίκη θα είναι πια μία άλλη πόλη”.

Ο αποκλεισμός της μίας από τις δύο δίδυμες γέφυρες του Πανοράματος θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου για να ακολουθήσει η καθαίρεσή της.Αυτό θα προκαλέσει αναστάτωση και το θέμα συζητήθηκε στη σημερινή σύσκεψη και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για τις μετακινήσεις από και προς το Πανόραμα.

Σε ερώτηση για την καθιέρωση ενιαίου εισιτηρίου στα μέσα μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη ο κ. Κυρανάκης απάντησε:”Το ενιαίο εισιτήριο είναι υποχρέωσή μας να γίνει και θα γίνει, δεν ήταν αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης”.Και ως προς την τιμή του είπε ότι “θα το ανακοινώσουμε όταν πρέπει”.

Για τη διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά ο κ. Ταχιάος τόνισε πώς το κρίσιμο είναι να δημοπρατηθεί γρήγορα το έργο και να αναλάβει ο ανάδοχος.

“Είναι σημαντικό ότι καθόμαστε όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και συζητούμε. Ελήφθη μία πρόνοια όταν θα κλείσει το Μετρό της Θεσσαλονίκης να είμαστε ήδη προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε όσο χρειάζεται τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο από τους ανθρώπους που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Μετρό και την καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος. Το κλίμα ήταν τέτοιο στο οποίο καταλήγουμε όλοι σε έναν κοινό τόπο. Να διευκολύνουμε τους συμπολίτες μας, να διευκολύνουμε την πόλη μας και στο μέτρο που μας αφορά να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, ο καθένας αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης του”, επισήμανε ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Ταυτόχρονα οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται, όλο το 24ωρο, από τη δωρεάν ηλεκτρονική εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα για τον κυκλοφοριακό φόρτο βασικών οδικών αρτηριών και να επιλέγουν τη βέλτιστη διαδρομή για τις μετακινήσεις τους.