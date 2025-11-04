Ένα από τα θέματα που εθίγησαν από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, το βράδυ της Δευτέρας, ήταν αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέμα για το οποίο σημείωσε: «Ο κ. Χατζηδάκης έκανε σοβαρή και συστηματική δουλειά σε αυτό το κομμάτι» και, εν τέλει, «έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία, έχουν όλα επικοινωνηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Ο στόχος είναι «στις 30 Νοεμβρίου να πληρωθούν όλες οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης» και αυτό «θα γίνει, δεν βλέπω κάποιο λόγο να μην γίνει».

Με την επισήμανση δε, ότι «έγινε μια δουλειά δεκαετιών σε λίγους μήνες», προέβλεψε ότι θα δοθούν «περισσότερα χρήματα για τους νόμιμους αγρότες και κτηνοτρόφους». Επιπλέον, «εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να αλλάξει αυτό το πράγμα, να γίνει σωστά και θα γίνει!». Από την άλλη, «μπορούμε να πούμε πολλά για το παρελθόν, (αλλά) δεν έχει νόημα». Αυτό που έχει σημασία, σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, είναι «να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας ότι τα πράγματα έστω και τώρα θα λειτουργήσουν σωστά».

Ενώ ταυτοχρόνως είχε να στείλει και ένα διπλό μήνυμα: αφενός «οι πραγματικοί αγρότες είναι αυτοί που μας ενδιαφέρουν», αφετέρου «όσοι από τους άλλους εκμεταλλεύθηκαν τρύπες του συστήματος, θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη». Και, εν κατακλείδι, «από το 2026 επιτέλους η ελληνική πολιτεία θα έχει ένα καθαρό, αντικειμενικό σύστημα».

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τη συνέντευξη, ήταν η άτυπη συνεδρίαση βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για το θέμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων: «Σε καμία περίπτωση δεν το αντιμετωπίζουμε ως αντάρτικο», σημείωσε εξ αρχής ο υφυπουργός κάνοντας λόγο για ένα υπαρκτό πρόβλημα, αφού «παγκοσμίως τα ταχυδρομεία αντιμετωπίζουν πρόβλημα τα τελευταία 15 χρόνια». Εξάλλου, προσέθεσε, «η κατάσταση άρχισε να γίνεται μη βιώσιμη και έπρεπε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις». Αναγνώρισε πάντως ότι «όντως υπήρχε έλλειμμα ενημέρωσης» στην απόφαση για την παύση λειτουργίας καταστημάτων.

Συν τοις άλλοις, «ειδικά στην περιφέρεια το ταχυδρομείο είναι συνυφασμένο με μια καθημερινότητα, ακόμη κι αν δεν το χρησιμοποιείς» και σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, «θα έπρεπε να υπήρχε μια διαφορετική διαχείριση και διαβούλευση». Με την επισήμανση δε, ότι το 92% των συντάξεων, επιδομάτων, δεμάτων κ.λ.π. γίνεται «πρόσωπο με πρόσωπο, είναι ουσιαστικά ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι «στις υπηρεσίες που παρέχονται, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή». Όμως, «κανείς δεν αρνείται την ανάγκη αναδιοργάνωσης».

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης είπε ότι «οι βουλευτές, ειδικά της περιφέρειας, μεταφέρουν μια αγωνία», αλλά «όσο περισσότερο εξηγείς τις πολιτικές σου, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια για παρεξηγήσεις και αμφιβολίες». Ταυτοχρόνως, όμως, επεσήμανε ότι «τα καταστήματα εξυπηρετούσαν το 10% των υπηρεσιών», επιπλέον, «η απόλυτη αλήθεια είναι ότι σε λίγο καιρό τα ΕΛΤΑ δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν μισθούς, το κόστος για αυτά τα καταστήματα ήταν 90 εκατ. ετησίως».

Όσον αφορά τη συνολική κυβερνητική παρουσία στην περιφέρεια, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογράμμισε ότι «το σύνολο της κυβέρνησης βρίσκεται σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας πάρα πολλές φορές», ενώ αναφέρθηκε και σε κάθε λογής μέτρα που λαμβάνονται για την περιφέρεια: από την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ως τη δημιουργία υποδομών και τις πολιτικές αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης. Συμπερασματικά, «δεν μπορεί να κριθεί μια συνολική προσπάθεια από έναν ατυχή χειρισμό». Ενώ γενικά μιλώντας, παρατήρησε ότι όποτε υπάρχει κάποιος λάθος χειρισμός, «αυτή η κυβέρνηση παρεμβαίνει για να τον αλλάξει».

Η συνέντευξη έκλεισε με τα αμιγώς πολιτικά θέματα: «Δεν υποτιμώ την αντιπολίτευση», διευκρίνισε και προσέθεσε ότι «ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνηση είναι τα προβλήματα, έχουμε μπροστά μας 18 μήνες να παραδώσουμε έργο -κι από αυτό θα κριθούμε».

Αναφερόμενος σε θέματα στρατηγικής, είπε ότι «δεν πάμε με τη λογική του φόβου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση», αντιθέτως η κυβέρνηση επιλέγει τη λογική της ελπίδας και του ρεαλισμού. «Ο φόβος δεν είναι στον προγραμματικό λόγο μας, ούτε θα θέσουμε τέτοια διλήμματα», τόνισε εκφράζοντας την ελπίδα του να υπάρξουν προτάσεις και από τα άλλα κόμματα τους επόμενους 18 μήνες, έτσι ώστε «οι συμπολίτες μας να αξιολογήσουν ποιος είναι καλύτερος να κυβερνήσει». Πάντως, κατέληξε, «σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα μπει σε περιβάλλον τοξικότητας και πόλωσης».