Για το ζήτημα του κλεισίματος 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, αλλά και για την ευλογιά που ταλαιπωρεί τον τομέα της κτηνοτροφίας, μίλησε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η ίδια μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και θίγοντας αρχικά το ζήτημα των ΕΛΤΑ, τόνισε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας σχεδιασμός και κανένα πλάνο.

«Άλλο είναι ο εξορθολογισμός κι άλλο η εξολόθρευση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως έγνοια για όλους τους Έλληνες πολίτες που βλέπουν να ερημώνεται ο τόπος τους. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τις δύο Ελλάδα που υπάρχουν. Το 70% είναι η μία Ελλάδα που είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες δύο – τρεις πόλεις. Το υπόλοιπο 30% είναι η επαρχία και η ακριτική Ελλάδα. Η κυβέρνηση έρχεται να δολοφονήσει αυτή τη δεύτερη Ελλάδα».

«Ας ξεκινήσει ο εξορθολογισμός από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από την επαρχία και την ακριτική Ελλάδα θα ξεκινήσει τον εξορθολογισμό;».

«Αν ήθελε πραγματικά να σταματήσει τα ρουσφέτια και τα βύσματα, γιατί αυτό επικρατεί σε αυτές τις υπηρεσίες, και να βρει αξιοκρατικά να λειτουργήσει αυτούς τους οργανισμούς ώστε να περιοριστεί η ζημία όσο γίνεται».

«Έχουμε μία κυβέρνηση που μόνιμα αυτό που θέλει είναι να δίνει δουλειές σε δικούς της. Το κακό δεν είναι να έχεις ιδιωτικές εταιρείες, το κακό είναι να έχουν τις ιδιωτικές εταιρείες οι φίλοι σου και να αποφασίζεις εσύ που θα τις δώσεις».

«Η ΕΕ παροτρύνει εδώ και 6 μήνες να προχωρήσει άμεσα σε εμβολιασμό η Ελλάδα»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παρουσίασε επιστολή που εστάλη στις 06/10/2025 από τον επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον εμβολιασμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Πρώτον, υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη, άμεσα διαθέσιμο και δωρεάν. Το σημαντικότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει εδώ και 6 μήνες να προχωρήσει άμεσα σε εμβολιασμό η Ελλάδα».

«Αυτή η επιστολή είναι η απόδειξη στους κτηνοτρόφους που τόσο καιρό προσπαθούν να αποδείξουν το δίκιο τους. Η κυβέρνηση προτιμά να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές μας; Γιατί δεν λένε ότι έχουν λάβει τέτοια επιστολή; Η επιστολή αυτή είναι η απόδειξη για όλους τους εκπροσώπους βουλευτές της ΝΔ που κοροϊδεύουν και πουλάνε σανό», σχολίασε -μεταξύ άλλων- η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Μόνο που δεν εκλιπαρεί η Ευρώπη να προσχωρήσουμε στον εμβολιασμό. Δεν προχωράμε γιατί είναι ψεύτες και γιατί μάλλον θέλουν να δολοφονήσουν τα ζώα των πολλών για να σώσουν τις τσέπες μερικών», συμπλήρωσε.