«Στα πρώτα δύο αναπτυξιακά καθεστώτα – της μεταποίησης και των παραμεθόριων περιοχών – υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από την αγορά. Κατατέθηκαν 361 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η επιλογή να ρίξουμε βάρος στη βιομηχανία ήταν σωστή. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα τρίμηνο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε στη συνέχεια ότι:

Το μωσαϊκό των προτάσεων δείχνει την εμπιστοσύνη στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας, καθώς είναι σε όλους τους παραμεθόριους νομούς και στις μεγάλες βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας.

Η προτεραιότητα είναι σωστή, γιατί η βιομηχανία αυξάνει την παραγωγικότητα και δίνει καλύτερους μισθούς. Οι νέοι μας πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, καθώς υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες που αναζητούν εργαζόμενους με πολύ καλές απολαβές και δεν βρίσκουν.

Αποδεικνύεται έμπρακτα το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την περιφέρεια και τους νομούς με χαμηλότερο εισόδημα από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, με διάλογο και χωρίς αιφνιδιασμούς

Ερωτηθείς για το θέμα των ΕΛΤΑ, ο υπουργός Ανάπτυξης απάντησε πως «κάθε μεταρρύθμιση και κάθε αλλαγή που γίνεται, θα πρέπει να έχει συζητηθεί με την κοινωνία και να έχουν δοθεί όλα τα δεδομένα στους πολίτες, ώστε να είναι σαφές ότι είναι θετικό για όλους»και συνέχισε ότι «η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη και πιο ισχυρή όταν προχωρά με πλειοψηφικό τρόπο. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι κάνουμε κάτι θετικό. Αυτή ήταν η πολιτική μας πάντα ως ΝΔ». Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή και τις λαϊκές αγορές, όπου υπήρξε συζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα με όλους τους φορείς προκειμένου αυτές οι αλλαγές να έχουν μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, είπε πως «η ΝΔ είναι η παράταξη που ενώνει τους Έλληνες, υπερβαίνει τις διαχωριστικές γραμμές και έχει τον κεντρικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα, διασφαλίζοντας μια θετική πορεία προς τα εμπρός για την ελληνική κοινωνία».

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε είναι «χρήσιμο η ΝΔ να είναι απολύτως ενωμένη γιατί αυτό θα είναι χρήσιμο για την Ελλάδα», ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «κινείται για νέο κόμμα, καθώς υπάρχουν πολύ σοβαρά κενά στην αντιπολίτευση που προφανώς τα έχει αξιολογήσει». Τέλος, για την Μαρία Καρυστιανού επισήμανε: «Ενώνω τη φωνή μου με όλους τους συμπατριώτες μας που θέλουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Δεν πιστεύω ότι το να βρεθεί κανείς στο κέντρο μιας τέτοιας τραγωδίας είναι μία νέα πολιτική κίνηση, σε κάθε περίπτωση όμως ο καθένας μπορεί να συμμετέχει με όποιον τρόπο νομίζει στον πολιτικό βίο. Τα νέα κόμματα αξιολογούνται από τη στιγμή της ίδρυσής τους».