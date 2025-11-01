Η συζήτηση γύρω από το μέλλον των ΕΛΤΑ εντείνεται, καθώς κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν την ανάγκη εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού της υπηρεσίας, τονίζοντας ταυτόχρονα την ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών για τις αλλαγές που έρχονται.



Κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.