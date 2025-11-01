«Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων, ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα».

Αυτό επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο Action24 με αφορμή τις ανακοινώσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ για κλείσιμο καταστημάτων και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

«Πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ταχυδρομεία, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, καθώς αλλάζει δραματικά η αγορά και οι επιστολές έχουν αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έγιναν αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας – τελευταία ήταν το 2023 – με κλείσιμο καταστημάτων. Και σήμερα τα ΕΛΤΑ είναι ολοφάνερο ότι πράγματι χρειάζονται παρεμβάσεις γιατί διαφορετικά θα κλείσουν και αυτό θα ωφελούσε τους ανταγωνιστές τους. Έχουν πρόβλημα ρευστότητας το οποίο δεν θα τους επιτρέπει σε λίγο να πληρώνουν μισθούς», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Προσέθεσε ότι τα ΕΛΤΑ έχουν μια πολύ καλή διοίκηση, με manager, η οποία ωστόσο στον επικοινωνιακό τομέα ως προς αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς. «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, παρά τις δυσκολίες, τα πράγματα θα προχωρήσουν ομαλά ως προς τις συζητήσεις με την ΕΕ. «Τα πράγματα, είπε, έχουν μπει σε έναν δρόμο, οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και έχει ξεκινήσει η επεξεργασία τους. Οι δηλώσεις φέτος θα ελεγχθούν με ένα μεταβατικό σύστημα που θα στηρίζεται για μεν τα χωράφια στα λεγόμενα ΑΤΑΚ, για δε την κτηνοτροφία στα τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος και αγοράς ζωοτροφών. Και τα χρήματα που θα περισσέψουν από όσους έκαναν τα προηγούμενα χρόνια ψευδείς δηλώσεις, θα διανεμηθούν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους”.

Επίσης, συνέχισε, «υπάρχει ένα σχέδιο δράσης με 54 σημεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να γίνουν και τα 54. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο που αφορά τον ΟΣΔΕ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα. Εκεί υπάρχουν 3 παράμετροι: τα γεωχωρικά δεδομένα για τα χωράφια, το σύστημα καταγραφής των ζώων και οι τρόποι διεξαγωγής των ελέγχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και πρέπει να κλείσει μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, για να περάσουμε ένα βασικό εμπόδιο για την πληρωμή των επιδοτήσεων. Και από το 2026 θα πάμε σε ένα σύγχρονο, διαφανές και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στάνταρντς σύστημα. Με πιστοποιημένους επαγγελματίες για την υποδοχή των δηλώσεων ώστε και οι αγρότες να μην πληρώνουν τόσα χρήματα για αυτή την υπηρεσία. Η πρόθεσή μας είναι να μπει βαθιά το μαχαίρι», διεμήνυσε.

Για τις παρεμβάσεις στην καθημερινότητα ο Κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι προωθούνται δύο πρωτοβουλίες: Η πρώτη αποσκοπεί στο να σταματήσουν οι ιστορίες «καθημερινής τρέλας». Όπως για παράδειγμα, στοιχεία που γνωρίζει η δημόσια διοίκηση και τα ξαναζητά από τους πολίτες, να σταματήσει το κράτος να διεκδικεί ιδιωτικές περιουσίες με οθωμανικά φιρμάνια, να γίνει απλούστευση των διαδικασιών μεταβίβασης των ακινήτων. Και επίσης “έχουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ όπου έχουν καταγραφεί 4.050 διαδικασίες τις οποίες πάμε να απλοποιήσουμε ή να καταργήσουμε”.

Για την εξωτερική πολιτική υπενθύμισε ότι η κριτική περί δήθεν υποχωρητικότητας της κυβέρνησης αποδείχθηκε ότι ήταν μύθος. «Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα οικολογικά πάρκα προχώρησαν παρά την αντίδραση της Τουρκίας. Έχουμε τη συμφωνία με Chevron που ακυρώνει το παράνομο Τουρκολιβυκό μνημόνιο. Υπήρχε τους τελευταίους μήνες η θεωρία ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμιά σχέση με τη διοίκηση Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα στην “απομονωμένη” Ελλάδα έρχονται οι υπουργοί Εσωτερικών και Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπαίνουμε πολύ πιο διακριτά και καθαρά στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης αλλά και των προτεραιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι από πλευράς ενεργειακής και από πλευράς εξωτερικής πολιτικής ένα πολύ σημαντικό βήμα».

Τέλος, «έχουμε μια συνεχή προσπάθεια να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά, για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την παρέμβαση στις πολεοδομίες τον επόμενο μήνα, τη μεταρρύθμιση για ένα νέο μοντέλο στις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχουμε τα μέτρα της Θεσσαλονίκης τα οποία θα περάσουν από τη Βουλή. Έχουμε το νομοσχέδιο για την καθημερινότητα. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της κυβέρνησης. Το βέβαιο είναι η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη αυτή την ώρα που συντεταγμένα μπορεί να κάνει πράγματα για τον τόπο».