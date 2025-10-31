Για τον νέο ρόλο του ως υπεύθυνου στο Αρχείο του Ινστιτούτου, Αλέξης Τσίπρας, αλλά και για ενδεχόμενη επάνοδο του στην πολιτική σκηνή, μίλησε ο καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων στο ΠΑΜΑΚ, Νίκος Μαραντζίδης.

Ο καθηγητής μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε τη στενή προσωπική σχέση που τον συνδέει με τον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας την εκτίμηση και τη φιλία του: «Στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα της Κεντροαριστεράς, αν όχι με τον Αλέξη Τσίπρα, με ποιον;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη λειτουργία του νέου Ινστιτούτου, ο κ. Μαραντζίδης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για πρόπλασμα νέου πολιτικού φορέα. Πρόκειται για ένα προοδευτικό think tank που θα εστιάζει στην παραγωγή ιδεών και εφαρμοσμένων πολιτικών, χωρίς να έχει πολιτικό χαρακτήρα: «Δεν είναι κόμμα. Το Ινστιτούτο στοχεύει στην οργάνωση ενός προσβάσιμου αρχείου πρωθυπουργού, εξαιρετικά χρήσιμου για τους ερευνητές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», σημείωσε.

Σχετικά με τις φήμες που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέφει στην ενεργό πολιτική, ο καθηγητής επισήμανε ότι ο χρόνος στην πολιτική δεν μπορεί να μετρηθεί όπως ο χρόνος της ζωής μας: «Το ερώτημα δεν είναι αν δύο χρόνια είναι πολλά ή λίγα, αλλά αν η κοινωνία χρειάζεται την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή», εξήγησε.

Σχολιάζοντας τη στάση ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν έτοιμα να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Μαραντζίδης εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο «ούτε βοηθάει, ούτε εμποδίζει» τη νέα πορεία του, σημειώνοντας παράλληλα ότι η περίπτωσή του θυμίζει τις ιστορικές κινήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή όταν ίδρυσαν νέα πολιτικά κόμματα.