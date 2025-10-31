Σε μια προσπάθεια να αποδείξει πως παραμένει ένα κόμμα με κοινωνικό πρόσημο και ότι έχει απευθείας επαφή με τα προβλήματα των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επιχειρεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα μια ξεκάθαρη μετατόπιση της πολιτικής του παρουσίας, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα καθημερινότητας. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναγνωρίζει ότι η εσωστρέφεια των προηγούμενων εβδομάδων κόστισε στην εικόνα του Κινήματος, γι’ αυτό και πλέον δίνει προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που αγγίζουν τον πυρήνα του δημόσιου διαλόγου: την ακρίβεια, το εισόδημα των νοικοκυριών, το ιδιωτικό χρέος και τον πρωτογενή τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάχθηκε καταρχάς η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε το Κίνημα προς τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια, που θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες, αλλά και η συνάντηση που είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης με εκπροσώπους καταναλωτικών ενώσεων, όπου αναδείχθηκε η ένταση των οικονομικών πιέσεων που νιώθουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης όχι μόνο αποδείχθηκαν ανεπαρκή, αλλά ουσιαστικά επέτρεψαν να παγιωθεί μια κατάσταση όπου «οι λίγοι κερδίζουν και οι πολλοί ασφυκτιούν». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μόνο που παράγει πλέον η κυβέρνηση είναι σκάνδαλα και κρίσεις, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ», το οποίο θεωρεί ότι ενίσχυσε την ανασφάλεια στον αγροτικό κόσμο.

Το πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ

Αυτό που θα προτάξει το προσεχές διάστημα το ΠΑΣΟΚ είναι πως έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης και επιδιώξει μεταξύ άλλων:

Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ώστε οι πολίτες να δουν άμεσα ανακούφιση στο καλάθι της εβδομάδας.

Ενίσχυση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προκειμένου να υπάρχει έλεγχος σε τιμές, εμπορικές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις ολιγοπωλίων.

Ίδρυση ισχυρής Αρχής Προστασίας Καταναλωτών, με πραγματικά εργαλεία επιβολής κυρώσεων, ταχεία παρέμβαση και συστηματικούς ελέγχους.

Ίδρυση Εθνικού Ιδρύματος Κατανάλωσης, που θα πραγματοποιεί επιστημονικές συγκρίσεις προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας στον πολίτη τη δυνατότητα να ξέρει τι αγοράζει και γιατί.

Αναβάθμιση του ρόλου των ενώσεων καταναλωτών, ώστε να μην παραμένουν απλοί παρατηρητές της αγοράς, αλλά θεσμικοί συνομιλητές με πραγματική ισχύ.

Τις προτάσεις αυτές ανέπτυξε άλλωστε και κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε την Τετάρτη με μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ, του ΚΕΠΚΑ, της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας και άλλων σχετικώ φορέων. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι όλα αυτά απαιτούν «πολιτική αλλαγή» και τόνισε πως με το υπάρχον κυβερνητικό μοντέλο, «στόχος δεν είναι η προστασία του πολίτη, αλλά η εξυπηρέτηση των ισχυρών». Όπως είπε, αυτό που χρειάζεται είναι ένα νέο πλαίσιο κανόνων που θα κατοχυρώνει την ποιότητα ζωής των νοικοκυριών, όχι απλώς την επιβίωση.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο παραμένει τεταμένη, καθώς το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν δημιουργήσει κλίμα απογοήτευσης. Για το ΠΑΣΟΚ, αυτό αποτελεί κομβικό ζήτημα, γι’ αυτό και προγραμματίζεται ειδικό θεματικό συνέδριο αποκλειστικά για τον πρωτογενή τομέα, με στόχο την ανάδειξη και τεκμηρίωση λύσεων.

Ωστόσο, στο εσωκομματικό επίπεδο η συζήτηση παραμένει απαιτητική. Η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου αναμένεται να συνεδριάσει τη Δευτέρα, χωρίς όμως να θεωρείται δεδομένο ότι θα ληφθεί απόφαση για την ημερομηνία του συνεδρίου. Στελέχη που ζητούν «καθαρό ορίζοντα» πιέζουν για άμεση ανακοίνωση, εκτιμώντας ότι δεν πρέπει το κορυφαίο όργανο του κόμματος να πραγματοποιηθεί λίγο πριν τις εκλογές, σε συνθήκες που δεν θα επιτρέπουν ουσιαστική πολιτική και οργανωτική συζήτηση. Παράλληλα, παραμένει ανοικτό και το θέμα της επιλογής του Γιώργου Παπαβασιλείου για επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου του Κινήματος, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις και γρήγορα ανακλήθηκε, με πολλούς να ζητούν «θεσμικό βάθος» στις αποφάσεις του κ. Ανδρουλάκη και όχι κινήσεις που φθείρουν την αξιοπιστία του κόμματος.

Παρά τις εντάσεις, η στρατηγική γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη παραμένει σταθερή: ανάδειξη των κοινωνικών ζητημάτων, επαφή με τους πολίτες, απομάκρυνση από την αυτοαναφορικότητα. Το στοίχημα είναι αν αυτή η στροφή θα καταφέρει να εδραιωθεί μέσα και έξω από το κόμμα. Το αποτέλεσμα θα φανεί άμεσα – στις κοινωνικές αντιδράσεις, στις δημοσκοπήσεις, στις πολιτικές ισορροπίες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για το ΠΑΣΟΚ: είτε θα επανασυνδεθεί με την κοινωνία, είτε θα μείνει καθηλωμένο στις εσωτερικές συζητήσεις. Και η ηγεσία φαίνεται να έχει επιλέξει ξεκάθαρα την πρώτη διαδρομή. Μέχρι τότε θα δούμε εάν θα συνεχιστεί και η κριτική προς το πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη σαν αυτή που δέχθηκε χθες από τον Παύλο Γερουλάνο, που σε συνέντευξή του δήλωσε ότι «ίσως ήταν λάθος» η απουσία του αρχηγού της αξιωματικής από την κηδεία του τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου. «Ίσως ήτα λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα του» ανέφερε χαρακτηριστικά.