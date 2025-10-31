Στην Αίγυπτο για δεύτερη φορά σε διάστημα τριών εβδομάδων θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 13 Οκτωβρίου βρέθηκε εκεί στη Σύνοδο για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σέιχ προσκεκλημένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 16 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός ανακοίνωνε ότι η Ελλάδα ήρθε σε «μια προκαταρκτική κοινή κατανόηση» με την Αίγυπτο σχετικά με το μέλλον της Μονής της Αγίας Αικατερίνης, που βρίσκεται στους πρόποδες του Όρους Σινά στην Αίγυπτο – ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά λατρευτικά κέντρα του κόσμου – και η οποία είχε προκαλέσει διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα επιθυμεί μια συμφωνία στην κατεύθυνση διασφάλισης της συνέχειας και του χαρακτήρα της Ιεράς Μονής, η οποία θα τεθεί υπόψη της σιναϊτικής κοινότητας.

Σήμερα, την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο Σινά, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ενθρόνισης, η οποία θα γίνει στις 12:00 ώρα Ελλάδας, του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή ενθρόνισης του κυρίου Συμεών εκπέμπει ισχυρό μήνυμα

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του κυρίου Συμεών εκπέμπει ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Στο Σινά, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλο Γ΄, και τη σιναϊτική κοινότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην Αίγυπτο και το Σάββατο, 1η Νοεμβρίου, για να παραστεί στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (Grand Egyptian Museum – GEM), στην Γκίζα, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι. Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum/GEM), το μεγαλύτερο στον κόσμο, δίπλα στις πυραμίδες, καταλαμβάνει 50.000 τ.μ., περιλαμβάνει 30.000 εκθέματα και κόστισε 1,4 δισ. δολάρια. Από τις 14 αίθουσες, οι δύο είναι αφιερωμένες αποκλειστικά στον Τουταγχαμών, και «εκτίθενται σε αυτές 6.000 τεχνουργήματα, δηλαδή το σύνολο των αρχαιολογικών ευρημάτων του Τουταγχαμών, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Ο επισκέπτης παρακολουθεί την ιστορία της Αιγύπτου από την προϊστορική μέχρι την ελληνορωμαϊκή εποχή.

Την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λευκωσία, όπου θα παραστεί και θα εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο 12ο ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκου Κληρίδη.

Όπως σημειώνουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, δεν πρόκειται για μια τυπική παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο μνημόσυνο του σπουδαίου Κύπριου πολιτικού.

Την ημέρα της εκδημίας του, ο αείμνηστος πατέρας του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον παλαιό σύντροφο και φίλο του, όπως τον είχε αποκαλέσει.

Κι αυτό γιατί ο Γλαύκος Κληρίδης αφοσιώθηκε στην πολιτική και ήταν για τους συνοδοιπόρους του αλλά και τους πολιτικούς του αντιπάλους ρεαλιστής και έντιμος, είπε πάντα την αλήθεια στο λαό και ποτέ δεν υπολόγισε το πολιτικό κόστος και δεν τον γοήτευσαν οι σειρήνες του λαϊκισμού. Ήταν συνειδητός Ευρωπαίος και προετοίμασε την πατρίδα του για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.